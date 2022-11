I si no hi ha cap oferta sobre la taula per un partit o un esdeveniment? En aquest cas, la RFEF té potestat de fer designació directa.

Tot es mesura al mil·límetre abans del partit

Un cop es fa l'elecció d'una seu, el personal de la federació espanyola viatja fins a la ciutat i l'estadi/pavelló escollit amb prou antelació per mesurar-ho tot al mil·límetre de cara a l'organització. En aquest procés, la RFEF recolza sobretot el club propietari de l'estadi/pavelló, i també la federació territorial. Res no pot fallar i es revisa i estudia el servei a la selecció rival o clubs participants, les entrades, entrades vip, els camps d'entrenaments, la comitiva, els transports o la decoració de l'estadi, així com la coordinació del protocol, màrqueting, la seguretat, els serveis sanitaris…

“Després de cada esdeveniment i partit es realitza un estudi econòmic per saber on són els beneficis o partits deficitaris, etc. de cara a continuar perfeccionant el model i evolucionant”, assenyala Mora. En aquest desenvolupament, també exploren altres federacions creuant-hi models.

Descarrega’t el model RFEF per organitzar partits.