Per què Espanya és potència en futbol femení o com la RFEF va multiplicar el pressupost per 10

Espanya femenina és, actualment, campiona del torneig internacional de desenvolupament Sub 16, campiona del Món Sub 17, campiona d'Europa Sub 19 i Campiona del Món Sub 20. A més, per primera vegada en la seva història, la Selecció absoluta ha aconseguit el 6è lloc al rànquing FIFA i recentment acaba de batre per 2-0 els EUA, actuals campiones del món. “És molt difícil fer això que està fent Espanya. No es pot normalitzar. El que s’ha aconseguit fins ara és molt complicat de repetir”. Jorge Vilda no només és l'entrenador de l'absoluta des del 2015, també és -des del 2018- el director esportiu de la RFEF i l'encarregat que la cadena de distribució del futbol femení de la Selecció arribi el més lluny possible.

Vilda ha estat aquesta setmana a Anglaterra amb els seus homòlegs fent una anàlisi de les conclusions que han sortit de la recent Euro d'aquell país. “A més de felicitacions, el que noto és el respecte que senten per la feina que estem fent. Perquè no és només el resultat, és com l’hem dut a terme. Tenim un model i un estil identificable i reconeixible. Per això ens respecten”, explica un Jorge Vilda a qui aquesta setmana li ha tocat celebrar el fabulós èxit d'Espanya Sub 17 al mundial celebrat a l'Índia.

Rubiales multiplica per 10 el pressupost

En poques setmanes, Espanya femenina ha celebrat dos mundials: Sub17 i Sub20. “Tot parteix d’una filosofia de joc i d’una metodologia implantada des de fa més de deu anys, que ara veu els seus fruits perquè des del 2018, quan Luis Rubiales arriba a la presidència ho potencia al màxim. Quan l’actual president va entrar no hi havia ni un departament específic, ni un pressupost fix destinat al futbol femení (al voltant de 2 milions) i ara hi ha un pressupost de 25 milions”, indica Jorge Vilda.