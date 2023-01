Estarà present en la final de la Copa del Rei

La primera vegada que es va utilitzar aquest sistema en un partit oficial va ser l'estiu passat a l'Eurocopa femenina d'Anglaterra i la següent ocasió va ser al Mundial de Qatar. Com s'ha esmentat anteriorment, la Supercopa d'Espanya ha estat el tercer torneig en fer-lo servir (primer a nivell de clubs). Posteriorment, ha vingut la Supercopa d'Itàlia (també disputada a l'estadi King Fahd de Riad) i serà la seva Sèrie A qui l'estreni en una competició de lliga a partir del 27 de gener. Per a la final de la Copa del Rei, a La Cartuja, també es gaudirà d'aquesta tecnologia, però no en fases prèvies atès que cal preveure amb prou temps els estadis en què es jugarà per tal de dur a terme les infraestructures necessàries.

Aquesta setmana, el Comitè Tècnic d'Àrbitres, a través d'un comunicat, ha convidat LaLiga a fer ús del fora de joc semiautomàtic per continuar amb aquest progrés en el futbol espanyol que ha iniciat la RFEF: “Acabar amb l'error humà no és possible, però sí que ho és en el fora de joc si s'aplica l'eina del semiautomàtic. Per això, convidem la LNFP (LaLiga) a implementar la tecnologia del fora de joc semiautomàtic després de l'experiència duta a terme per la RFEF en l'última Supercopa d'Espanya, que evita qualsevol tipus d’error en la presa de decisions respecte a aquesta acció del joc mitjançant l'activació d'una sèrie d'alertes que converteix l'eina en infal·lible. En aquest sentit, des del CTA anunciem que reprendrem les converses amb la LNFP. El futbol espanyol mereix continuar creixent en un context d'avantguarda per evitar situacions que es poden resoldre amb l'aplicació de la tecnologia”.

Per arribar a aquest punt de precisió, el fora de joc semiautomàtic ha estat provat ‘offline’ durant diverses temporades en diferents partits amb l'objectiu d'aconseguir un 100% deficiència i fiabilitat. Aquest ha estat un pas més que ha fet la RFEF en l'avantguarda tecnològica i del qual els aficionats dels quatre clubs espanyols participants a la Supercopa d'Espanya han estat els primers beneficiats. Serà qüestió de temps que s'acabi d'implantar a la resta de tornejos professionals nacionals.