Salmonel·losi, listeriosi, anisakiosi... Com evitar les malalties de transmissió alimentària gràcies a la ciència

Les toxiinfeccions alimentàries pel consum d'aliments es poden evitar si fem cas de les recomanacions, basades en la ciència, de les autoritats responsables de la seguretat alimentària, EFSA i AESAN.

Segons dades de la Universitat Autònoma de Barcelona, la primera causa de malalties d'origen alimentari a Espanya són els bacteris. Segons dades de l'últim informe europeu ONE HEALTH recollit per l'AESAN, la campilobacteriosi ha estat la malaltia gastrointestinal més notificada a la UE durant els últims anys i ha afectat més de 220.000 persones el 2019, seguida de la salmonel·losi amb 88.000. Com evitar-les?

L'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA, per les sigles en anglès) és l'Agència de la Unió Europea que ha posat en marxa la campanya #EUChooseSafeFood -en col·laboració amb l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN)-, que té com a objectiu conscienciar sobre la importància de la ciència que hi ha darrere els aliments que formen la nostra cistella de la compra i explicar com treballa la comunitat científica per garantir-ne la seguretat.

Una malaltia d'origen alimentari és la infecció transmesa per la ingestió d'aliments que contenen microorganismes patògens vius o les seves toxines -ja siguin virus, paràsits o bacteris com Salmonel·la, Listèria, Shigella, Trichinella, Anisakis i altres- en quantitats que afecten la salut de consumidor.

En el cas de la salmonel·losi, causada pel bacteri Salmonella i bastant comú a Europa, la majoria dels casos cursen amb febre, diarrea o còlics i són lleus. No obstant això, aquest bacteri pot arribar a produir complicacions i causar la mort si es propaga per l'organisme a través de la sang. El bacteri es pot trobar en aliments com la carn, els ous, la fruita, els brots germinats, les verdures i certs aliments processats, com és el cas de les cremes, els derivats carnis o certs productes elaborats vegetals. A Espanya, on és una malaltia de declaració obligatòria, el 2018 es van notificar 8.872 casos de salmonel·losi en humans.

La regla d'or al cuinar, menjar i emmagatzemar els aliments

Hi ha una pauta per evitar les malalties de transmissió alimentària mentre cuinem o mengem certs aliments. Com explica la campanya #EUChooseSafeFood, la clau està en la correcta manipulació dels aliments.

Per això, el primer pas és rentar-nos les mans amb sabó i aigua calenta, abans i després d'aquesta manipulació, tantes vegades com sigui necessari (després d'anar al lavabo, manipular aliments crus, després de dinar...). A més, les superfícies i els estris de cuina que utilitzem han de rentar-se amb sabó i ser esbandits amb aigua en profunditat, per assegurar-nos que no hi queda cap resta d'aliment. A la nevera, els aliments crus han d'estar separats dels cuinats i aquests últims, emmagatzemats en recipients tancats.

El segon pas que cal tenir en compte per a una adequada manipulació dels aliments és aplicar un correcte tractament tèrmic, especialment en el cas dels productes d'origen animal, és a dir: ens hem d'assegurar que la temperatura que assoleixin els aliments durant la seva preparació sigui suficient per acabar amb microorganismes com la Salmonella.

L'AESAN recomana cuinar-com a mínim a 70ºC durant 2 minuts, de manera que s'assoleixi aquesta temperatura en tot el producte de forma homogènia. Després fer-ho, si no es consumiran immediatament, els aliments s'han de conservar en refrigeració.

En el cas dels ous, però, no es recomana rentar-los, atès que fer-ho pot ajudar a la transferència de la brutícia i diversos agents patògens, com Salmonella, de l'exterior de la closca a l'interior de l'ou. Si s’han d’elaborar aliments que continguin ou cru, com la maionesa, s'han de preparar amb la menor antelació possible i mantenir-se en tot moment en refrigeració. Els ous ferrats o les truites poc quallades s'han de consumir immediatament després de la seva elaboració.

Control per part de les autoritats

De manera complementària als controls oficials que duen a terme les autoritats de forma rutinària, la Unió Europea participa contínuament en diferents iniciatives per a la protecció dels consumidors contra les principals malalties de transmissió alimentària, com la salmonel·losi. Per exemple, s'han posat en marxa diversos programes de control de Salmonel·la en les aus de corral, que ha aconseguit reduir, en gran mesura, la taxa d'incidència a Europa.

D'altra banda, a més d'oferir consells per evitar toxiinfeccions alimentàries, la campanya #EUChooseSafeFood, promoguda per l'EFSA i AESAN, ofereix als consumidors informació sobre temes com l'etiquetatge, la higiene alimentària en les cadenes de producció, les declaracions de propietats saludables, els al·lèrgens, els additius o la importància de les abelles per a la cadena alimentària, entre altres.

Segons l'EFSA, "els aliments adopten nombroses formes (...), però, amb independència que t'agradin o no i de la seva procedència, pots confiar que són segurs, i això és gràcies a la ciència".