Ingmikortilaq (2022)

Ingmikortilaq significa en groenlandès 'El Separat' i, com a metàfora de Honnold, és l'últim èxit televisiu de l'escalador nord-americà, la proesa del qual es pot veure des d'aquest febrer a través de la sèrie documental 'Arctic Ascent with Alex Honnold'. Aquest era un dels penya-segats més alts del món sense escalar i aquesta paret no només va ser escollida per la seva singularitat, sinó també perquè és objecte de desig d'estudis científics per investigar sobre el canvi climàtic. Aportar dades d'aquest tipus de roques inaccessibles és molt positiu per a la comunitat científica i, de passada, amb l'exposició mediàtica de l'Alex s'ajuda a conscienciar d’aquest escalfament global. Honnold, en aquesta ocasió, va formar cordada amb una altra estrella de l'escalada, Hazel Findlay.

Aquesta paret àrtica de 1.143 metres la va pujar el 2022, a -6 Cº i desafiant per moments tempestes de neu, per la qual cosa és normal que qualifiqués la seva aventura a 'National Geographic' com “una de les primeres ascensions més grans que he fet, i una de les més estressants a causa de la perillositat”.