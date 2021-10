Així es reforça la farmàcia rural per ser el centre salut de 8 milions de persones

Contingut ofert per:





Espanya és el país amb més farmàcies per habitant del món. Amb al voltant de 22.100 establiments repartits per tot el territori, les farmàcies espanyoles són de les més accessibles d'Europa. Entre totes elles, les rurals -que atenen una població de prop de vuit milions d'habitants- són un pilar clau en el model farmacèutic mediterrani i s'han establert com a centres de salut de referència per als habitants de moltes localitats. Són autèntics 'consultoris' on, a més de recollir un fàrmac, els veïns poden obtenir consells i resoldre els dubtes sanitaris que sorgeixen en el seu dia a dia.

Per reforçar les competències dels farmacèutics dels pobles de menys de 5.000 habitants, i en línia amb el compromís de Cofares amb la farmàcia rural, l'escola de salut de la Cooperativa, Educo+ Heatlh Academy, ha posat en marxa la segona edició del Programa Integral de Farmàcia Rural. Es tracta d'un ampli pla formatiu, en col·laboració amb la Societat Espanyola de Farmàcia Rural (SEFAR) i la Universitat de Salamanca, que té com a objectiu continuar proporcionant als farmacèutics rurals les eines i coneixements necessaris per millorar tant en la gestió empresarial com en l'atenció que presten als pacients.

Un servei essencial a l'Espanya buidada

La idea va partir d’Educo+ Health Academy que va identificar necessitats de formació dels professionals que exerceixen en el medi rural i tenen dificultat per participar en les activitats que solen organitzar-se habitualment a la capital de la província. "Estem molt satisfets i agraïts per l'acollida que va tenir l'anterior edició. Hi va haver un grup important de matriculats que van assistir a totes les sessions, participant activament en les activitats proposades. Això ens ha motivat a fer un esforç per respondre a aquest interès", assenyala la codirectora del programa, Ana Martín Suárez, de l'Àrea de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica Universitat de Salamanca.

Els continguts d'aquesta segona edició (que començarà el proper 6 d'octubre) intentaran abordar preocupacions actuals dels farmacèutics, aplicant-les a l'exercici en el medi rural. Una necessitat especialment urgent en el context de l'Espanya buidada. "En aquests nuclis hi sol haver una població molt envellida, gent gran vivint sola i amb escassos recursos econòmics. Tot això fa que el farmacèutic hagi de tenir cura de pacients vulnerables, de més risc que en altres poblacions, i que van a la farmàcia buscant ajuda per a gestions que no tenen res a veure moltes vegades amb la seva feina professional", explica Ana Martín Suárez.

Continguts i metodologia

Els temes assistencials seran impartits per farmacèutics o metges de les facultats de Farmàcia i Medicina de la Universitat de Salamanca que compatibilitzen docència i recerca amb l'exercici professional. "S'aborden temes d'actualitat com les vacunes o la seguretat del pacient i problemes de salut que han considerat de més interès pel tipus de població que atenen, com l'atenció al pacient diabètic des d'un punt de vista multifactorial", apunta Ana Martín Suárez. D'altra banda, també s'impartiran classes relacionades amb l'organització, gestió empresarial, fiscalitat o finances.

El curs està totalment becat per als socis de la Cooperativa i es realitzarà a través de la plataforma que utilitza la USAL per a la docència reglada. A la pàgina del curs es pot accedir a tota la informació sobre organització, documents, qüestionaris, fòrums de resolució de dubtes... i participar en diferents activitats. Les sessions s'imparteixen en línia en directe, per afavorir la relació amb els professors, però els farmacèutics inscrits també tindran accés a la plataforma de formació de Educo+ Health Academy, en què quedaran a la seva disposició els vídeos dels seminaris, presentacions i avaluacions d’ancoratge d'aprenentatge.

El paper clau de les farmàcies en temps de Covid-19

"Amb la segona edició d'aquest programa formatiu, seguim ferms en el nostre compromís d'oferir la millor formació, enfocada a la gestió empresarial i assistencial, als professionals de la farmàcia rural, que s'han convertit, ara més que mai, en centres sanitaris imprescindibles per a la població d'aquestes localitats", afirma el gerent d’Educo+ Health Academy, Javier Muñoz Gerbolés. Una realitat que s'ha posat clarament de manifest arran de la crisi sanitària de la Covid-19, que en molts casos ha erigit la farmàcia com a únic punt d'assistència sanitària per a la població rural.

Durant la pandèmia molts centres de salut van estar tancats i el ciutadà va acudir al seu farmacèutic de confiança per dissipar els dubtes davant l'allau d'informacions contradictòries sobre el contagi Covid. Era el moment més sensible de la pandèmia i les farmàcies de proximitat van estar en primera línia, sempre obertes, sempre pendents dels pacients. "A les poblacions petites es van tancar els consultoris o centres de salut, i el farmacèutic va quedar com a únic professional sanitari”, assenyala Ana Martín Suárez, codirectora del Programa Integral de Farmàcia Rural. “A més de la seva feina habitual, va haver d’atendre les preocupacions i dubtes sobre salut que es van multiplicar per la pandèmia o donar suport a malalts i confinats; va haver de fer tasques que en altres circumstàncies corresponen a altres sanitaris i múltiples gestions perquè no s'interrompessin els tractaments".