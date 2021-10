Galetes per combatre la malnutrició

Contingut ofert per:





La pregunta, en realitat, és: ¿cal un aliment tan potent? La veritat és que sí, però per una raó molt concreta. La malnutrició és un problema que afecta més de 800 milions de persones al món i segons un informe d'Unicef, Espanya té una de les taxes més altes a Europa de pobresa infantil. De fet, som els tercers a la cua per darrere de Romania i Grècia. Un 40% dels nens i nenes al nostre país estan en situació de pobresa i, per tant, pateixen malnutrició.

I és que la malnutrició és una variant més de la pobresa que pateixen algunes famílies. Per això Fundació MAPFRE, en col·laboració amb la Fundació Grupo Siro, repartirà un total de dos milions i mig de galetes enriquides amb vitamines i minerals per ajudar a cobrir les deficiències nutricionals de 25.000 famílies amb mancances en la seva dieta.

La seva distribució a Espanya va començar al setembre gràcies al projecte Sigues Solidari de Fundació MAPFRE, que pretén donar suport i ajudar al desenvolupament de projectes de petites associacions i entitats socials, no només amb ajuts econòmics, sinó a través d'un projecte estructurat i eficient que canalitzi les seves necessitats i ens permeti oferir la solució que més s'adeqüi a cada cas per millorar la seva activitat social. Per fer-ho possible ha comptat amb la col·laboració de la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments (FESBAL) i la xarxa de voluntaris de Fundació MAPFRE.

20.000 famílies espanyoles ja s'estan beneficiant d'aquest producte. La seva principal característica és que, per només 30 cèntims (el cost de 100 grams) garanteix el 50% de les vitamines i minerals que necessita una persona al dia. A més del repartiment que s'ha fet a Espanya, 500.000 galetes més es repartiran a Portugal a entitats socials.

Les galetes, que es reparteixen de forma gratuïta i no estan disponibles per a la venda al públic, han estat desenvolupades per la Fundació Grupo Siro com a suplement a l'alimentació i poden proporcionar l'energia i els nutrients que necessita una persona per cobrir la seva aportació diària recomanada. Aquest aspecte és clau davant la dificultat que tenen les entitats socials per conservar, i per tant proporcionar, aliments frescos, essencials per a una dieta equilibrada.

Es tracta d'un producte pioner, sense ànim de lucre i que ha estat el resultat de dos anys d'investigació d'un equip espanyol.

