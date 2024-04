Perdre's entre valls glacials, or i vinyes

Contingut ofert per:



Hi ha alguna cosa imperial en l’observació d’una muntanya des del cim. Una sensació de petitesa barrejada amb una altra, paradoxal, de grandesa. “Fondre't amb el paisatge”, aquesta frase tòpica, adquireix el sentit genuí quan els teus ulls s'obren davant d'una panoràmica excepcional: boscos, muntanyes, rius, llacunes. Cangas del Narcea, el consell més gran d'Astúries, ofereix abundants experiències d'aquest calibre, cims i planes per assolir en desenes de rutes de senderisme que, pas a pas, et van incorporant a la seva bellesa i tranquil·litat.

Mirador Pic Sant Lluís - Centro d'Interpretació de Muniellos.

Aquest consell de l'occident, interior i agrest, agrícola i ramader, atresora la naturalesa més pròdiga i verge de la regió ja que part del seu territori es troba dins del Parc Natural de les Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias (declarat Reserva de la Biosfera per la UNESCO), així com la Reserva Natural Integral de Muniellos. Trenant aquestes joies es troben rutes que recorren valls glaceres, mines romanes, castanyedes, santuaris i vinyes.

Pots sortir del poble més elevat del Principat: El Puertu Leitariegos, a 1.550 metres d'alçada. Fa segles, els seus habitants rebien privilegis del rei per atendre els viatjants durant els durs i nevats hiverns; per mantenir el pas obert per a comerciants, i per a viatjants com tu. Ho entendràs quan baixis la colpidora vall glacial de la Reserva Natural Parcial de Cueto de Arbas i descansis al peu de les seves llacunes recòndites.

Parc Natural de les Fonts del Narcea.

O pots recórrer la ruta del riu Pumar, a la ribera del qual van treballar els miners de l'or, metall preciós que extreien de les muntanyes des de l'època romana. I també els ‘ferreiros’, els artesans del ferro, que alimentaven les seves fargues amb la formidable fusta dels boscos annexos. Gent, fosa amb un paisatge. Trobaràs al teu pas petjades de tot aquest ric passat.

A Cangas, com enlloc, cal mirar amunt i també avall mentre es camina. Apropa't a Mual per travessar Muniellos, un bosc que abraça de manera inefable. Contempla les arrels i les copes dels roures, faigs i bedolls que t'acompanyaran en el camí. A les zones boscoses de tot el consell es troben petites construccions circulars de pedra –‘corros’- per emmagatzemar, protegir i permetre que madurin les castanyes. Més grans són els cortins, on es disposaven els ruscs posant-los fora de perill dels ossos que habiten aquestes muntanyes.

Bosc de Moal.

Boscos, però també praderies i vinyes. Aquí s'elaboren vins que porten per senyal la Denominació d'Origen Protegida Cangas. Són vins beneïts per un microclima específic, amb varietats autòctones recuperades que són recollides en vessants tan escarpats que fan que aquest cultiu arribi a considerar-se viticultura heroica. Aquestes zones ens ofereixen paisatges de verol que canvien de llum segons el dia i l'hora, i que trenen senders per on descriure, d'una altra manera, un consell únic. Perquè darrere de cada construcció, de cada planta, de cada roca o de cada cascada, darrere de cada mirada panoràmica, Cangas del Narcea relata sempre la seva història.