glo™, una via per reduir el risc del tabac

En una societat en constant evolució, ens bombardegen amb informació sobre la nostra salut i benestar, l'impacte de les nostres activitats quotidianes i els productes que consumim. Des de molt petits ens ensenyen el que està “bé” i el que està “malament”: que hi ha coses que són bones i dolentes per a nosaltres. Ens convertim en adults i comencem a prendre les nostres pròpies decisions sobre què volem fer i com volem viure la nostra vida. Decisions basades en la comprensió dels riscos, però també en el desig de preservar la nostra llibertat d’elecció i fer el que creiem que és millor per a nosaltres.

La Reducció de Dany del Tabac és una política de salut pública que vol minimitzar l'impacte negatiu del tabaquisme en la salut. Aquesta política tracta de trobar opcions que ofereixin als fumadors productes alternatius i menys perjudicials per a la salut que les cigarretes.

La ciència i els científics se situen a l'epicentre d'aquest moviment social. El nostre objectiu és que els fumadors actuals tinguin una alternativa que comporti un risc menor que les cigarretes convencionals, oferir l'experiència del tabac i/o la nicotina en un format que no impliqui la combustió, font responsable de milers de substàncies químiques en el fum de les cigarretes.

Però la gent es pregunta: ¿realment aquests productes són millors alternatives a les cigarretes? La resposta està en les dades, que diuen que triar productes per escalfar tabac pot ser menys arriscat que fumar cigarrets.

Estudi clínic sobre gloTM

L'estudi desenvolupat durant un any sobre el nostre producte per escalfar tabac (THP) ha demostrat que quan els fumadors substitueixen les cigarretes pel dispositiu glo, es produeixen millores significatives en indicadors associats a malalties relacionades amb el tabaquisme (com malalties pulmonars, càncer i malalties cardiovasculars).

En aquest procés, s'ha realitzat un rigorós estudi del seu consum al món real, en lloc de dur-lo a terme en una situació clínicament controlada. Les dades acumulades en observar els seus efectes han permès conèixer de manera més precisa com responen certs indicadors de risc en fumadors adults quan substitueixen els cigars pel nostre THP. Sempre hem cregut que un THP podria influir significativament en els riscos per a la salut dels fumadors en comparació del tabac, però aquest estudi ens ha permès comprendre millor com, en quin grau i si aquestes respostes són sostenibles en el temps.

Els fumadors que hi han participat tenien entre 23 i 55 anys, gaudien de bona salut i alguns volien deixar de fumar i altres continuar fent-ho. Als que no volien deixar-ho se'ls va oferir la possibilitat de seguir fumant cigarrets o de passar a fer servir només glo, mentre que als fumadors que volien deixar de fumar se'ls va oferir teràpia de substitució de nicotina i accés a un assessor per assolir el seu objectiu.

Grans resultats: transformació en acció

Els participants en l'estudi -el més gran i més important que ha realitzat BAT- van mostrar millores en tots els indicadors. Aquestes dades estan recolzades per altres estudis que demostren com els productes de risc reduït són menys agressius per a la salut que el consum de cigarretes. Un pas essencial per al futur ja que, en permetre als nostres consumidors triar una alternativa millor al tabac en el format tradicional, estem demostrant el nostre compromís de reduir l'impacte del nostre negoci en la salut.

Les dades demostren que anem pel bon camí. En la majoria de biomarcadors de risc, les millores observades en les persones que utilitzen glo van ser similars a les dels participants que van deixar de fumar del tot. I, encara que aquests productes contenen nicotina, són addictius i no estan exempts de riscos, el dany que produeixen en la salut és menor que les cigarretes tradicionals.

El nostre propòsit és construir A Better TomorrowTM: oferir productes alternatius a les cigarretes que puguin transformar la vida dels fumadors. Perquè per animar els fumadors a deixar de fumar calen alternatives que no només demostrin ser més beneficioses per a la salut, sinó que també puguin satisfer les preferències dels consumidors. Per a finals del 2030 i amb l'objectiu d'aconseguir un canvi positiu global, busquem assolir els 50 milions de consumidors de Glo.

Basat en el pes de l'evidència i assumint un canvi complet de fumar cigarretes. Aquests productes no estan exempts de riscos i són addictius. Els nostres productes, tal com es venen als EUA, inclosos Vuse, Velo, Grizzly, Kodiak i Camel Snus estan subjectes a la normativa de la FDA i no es faran afirmacions sobre la reducció del risc d'aquests productes sense l'autorització de l'agència.