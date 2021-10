¿Sabem organitzar les nostres finances?

En el nostre dia a dia, les famílies afrontem multitud de tasques financeres (gairebé sense adonar-nos-en), en què prenem certes decisions a què pot ser que no donem la importància que realment mereixen.

En la nostra rutina, tenim interioritzats desenes d'actes com anar al supermercat i pagar amb targeta (fins i tot via app), anar a un caixer a retirar efectiu, realitzar transaccions instantànies, contractar serveis, sentir a la televisió determinades notícies... Accions per a les quals resulta imprescindible comprendre el que estem fent i, sobretot, conèixer conceptes com IRPF, inflació, interès, pressupostos, actius, punt bàsic, crèdit, deute... que hauríem de tenir com a part del nostre vocabulari habitual. I el bon hàbit a la llar d'involucrar-hi tots els membres de la família. D'aquesta manera, fins i tot s'automatitzaran incloent-los en la rutina diària.

Perquè només així serem capaços de planificar el nostre futur a nivell financer, prendre les decisions que més ens convenen i triar els productes i serveis que realment necessitem i ens ajudin a millorar el nostre confort financer. Sigui quina sigui la idiosincràsia de cada família, les seves rutines, aficions o codis interns.

Educació financera: punt de partida per al progrés conjunt

L'educació financera és un dels pilars fonamentals de l'estratègia de banca responsable de Banco Santander. L'entitat manté una ferma aposta per l'empoderament financer de les persones, i l'educació financera és el primer pas per aconseguir aquest objectiu. Per això, compta amb un important nombre d'iniciatives dirigides a quatre segments de la població:

Persones en situació de vulnerabilitat: Aquelles que per situació de gènere, edat, discapacitat o límits en accés a l'educació són susceptibles de trobar-se en un escenari financer inestable.

Iniciatives

Finances per a mortals: Reconegut com un dels més importants d'educació financera del país pel Banc d'Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i impartit per empleats voluntaris de Santander. Busca aconseguir que els col·lectius financerament més vulnerables comprenguin millor la cultura financera i econòmica actual amb un clar objectiu inclusiu. Només durant el primer semestre del 2021, més de 2.600 persones de col·lectius financerament vulnerables s'han beneficiat de les seves 314 sessions formatives.

Tota la feina que Banco Santander realitza en matèria d'educació financera ha contribuït al fet que l'entitat hagi estat reconeguda recentment com 'Millor Banc d'el Món en Inclusió Financera' per la revista Euromoney.