Els referents són clau per al nostre desenvolupament personal i laboral. Ens cal veure persones que admirem –potser no tan allunyades de nosaltres– tenir èxit en allò a què aspiren, per saber que nosaltres també podem estar en aquesta posició. Aquesta necessitat és especialment manifesta en el cas de les dones, si tenim en compte que durant segles, i fins i tot en les generacions que ens precedeixen, hem vist casos limitats de perfils femenins ocupant llocs professionals de direcció o triomfant en l'esfera pública. Com a resultat, durant dècades no s'ha tingut en compte ni el talent de la meitat de la població ni la possibilitat que hi hagi diversitat de perfils en qualsevol entorn.

Les companyies espanyoles, com a part essencial del teixit social i econòmic, també són responsables de la visibilitat de referents per aconseguir cada cop més representació femenina en els càrrecs de responsabilitat. En aquest sentit, Banco Santander materialitza el seu compromís amb la igualtat de gènere a través d'iniciatives i programes com a Dones amb S. En aquest, mentores com Susana Martín, experta en Recursos Humans i Formació de Mapfre España, poden donar a conèixer la seva experiència professional i personal a 'mentees' com Verónica Villanueva, enginyera de camins, amb l'objectiu que aconsegueixin els objectius que es proposen.

Susana Martín. Mentora del programa Dones amb S.

Una experiència única

Aquest programa de ‘mentoring’ està orientat a accelerar la carrera de les dones, gràcies a l'impuls del creixement professional i personal. “Com a mentora, m'ha semblat una experiència enriquidora a tots nivells, tant a nivell personal com laboral”, valora Martín. Per la seva banda, la Verònica també extreu una lectura positiva de l'experiència: “A nivell personal, ha estat molt enriquidor. La Susanna té molta experiència en Recursos Humans, m'ha pogut aportar moltes coses”, explica. I afegeix: “em puc sentir identificada amb el perfil de la Susanna. Per aquest motiu m'ha pogut aportar el seu punt de vista des del seu lloc sènior a l'empresa. Crec que la seva experiència és molt valuosa per poder-ne aprendre”, destaca la mentoritzada.

Verònica Villanueva. ‘Mentee’ del programa Dones amb S.

Com va passar amb les altres participants, Santander va posar en contacte Verónica i Susana i les va dotar d'eines necessàries per dur a terme un procés de mentoria i networking durant 6 mesos. “Hi ha moltes inquietuds a nivell laboral, però n'hi ha moltes que són específiques de les dones, de manera que ha estat un enfocament molt important”, explica la mentora.

“A través de les diferents sessions de ‘mentoring’, podem analitzar les nostres fortaleses i debilitats personals i professionals. Amb això, la mentora intenta potenciar les nostres capacitats perquè aconseguim el que ens proposem. També ens hem centrat en les debilitats, per poder-ne treure profit”, detalla Villanueva. “Només ens ha fallat que no hi ha hagut una part presencial a causa de la pandèmia”, es lamenta la mentora. I afegeix, “les properes edicions es podran beneficiar del contacte presencial”.

Gràcies al seu pas per Dones amb S, Verónica ha descobert capacitats personals i professionals sobre si mateixa que desconeixia, per saber com potenciar les que la poden portar a l'excel·lència i millorar les contràries. “Aquest projecte és una oportunitat meravellosa per barrejar-nos entre empreses, perfils molt diferents amb cultures personals i de feina diferents. És una cosa que ens ha permès l'obertura de ment i té com a resultat una bona experiència”, agraeix la mentora. Villanueva ho valora com una “experiència única” mitjançant la qual entrar en contacte amb milers de dones amb perfils sènior, que poden aportar la seva visió sobre el món laboral i experiències professionals.

Altres programes de suport a la dona

A través de programes com aquest, Banco Santander contribueix a l'avenç de la igualtat real i efectiva entre homes i dones a la nostra societat, una matèria en què afortunadament s'estan registrant avenços importants. De fet, l'entitat presidida per Ana Botín ha aconseguit posicionar-se com una de les companyies espanyoles que dedica més esforços al progrés de la dona en l'àmbit laboral i social. No en va la seva aposta li ha valgut un any més ser present entre les deu empreses capdavanteres a nivell mundial de l'Índex d'Igualtat de Gènere Bloomberg. Aquest any, l'entitat s'ha situat com a banc amb la puntuació més alta i el segon de totes les empreses analitzades, concretament 418 d’11 sectors d'activitat diferents i amb seu a 45 països diferents.

Santander treballa per assolir objectius tangibles en el camí de la igualtat de gènere. Com els que s'inclouen als Principis de Banca Responsable, els quals, amb meta al 2025, insten a incrementar la presència de dones en llocs de direcció per sobre del 30% i eliminar qualsevol bretxa salarial entre persones empleades.

L’entitat també impulsa altres iniciatives per fomentar la igualtat real entre homes i dones. En aquest sentit, a Espanya destaca, per exemple, Santander Retroba, un programa pensat per a dones que en un moment de la seva vida van decidir posar en pausa la seva carrera professional per dedicar-se a la cura dels fills o atendre situacions familiars, però que ara es volen reincorporar al mercat laboral. O De Dona a Dona, un programa de ‘mentoring’ en què quinze professionals de Banco Santander acompanyen durant sis mesos quinze dones que han patit violència de gènere per empoderar-les en el seu accés al món laboral.

Les Beques W50 o el programa Women Emerging Leaders són altres iniciatives amb què l'entitat busca impulsar el lideratge femení i desenvolupar el potencial de la propera generació de dones líders.

Més enllà de les fronteres estatals

També és destacable la feina del banc a Amèrica Llatina. A Mèxic, la companyia compta amb Tuiio, un programa d'inclusió financera que recolza majoritàriament dones amb petits negocis, a través dels quals obtenen ingressos dedicats a cobrir les necessitats bàsiques de les seves famílies. D'altra banda, al Brasil el banc ha impulsat el programa Prospera, a través del qual ofereix microcrèdits. El 65% ha beneficiat dones responsables de la seva unitat familiar. I a l’Argentina, Santander compta amb Banca Women, una proposta financera innovadora pensada per a les dones emprenedores i professionals independents.