Una fugida cap a la supervivència i la vida

a invasió d'Ucraïna per part de Rússia està creant situacions insostenibles per a les persones. Segons el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, més de 134.000 refugiats ucraïnesos ja han arribat a Espanya a la recerca d'una nova vida. La majoria són dones i nens que han hagut de deixar-ho tot enrere i que, consegüentment, necessiten ajuda urgent per suportar aquesta situació dramàtica.

I és que mentre Ucraïna no tingui pau, necessita ajuda. De tots. Així, una empresa que de seguida es va posar en marxa per ajudar va ser Banco Santander, que està treballant mà a mà amb organitzacions com Acnur, CEAR i Creu Roja, per reforçar l'ajuda humanitària a la zona del conflicte i buscant solucions a curt i mitjà termini per als que han de fugir del país.

Xifres al descobert

L'agència de les Nacions Unides per als drets humans, Acnur, estima que uns 6,5 milions de persones s'han vist obligades a abandonar el país en algun moment durant el conflicte. L'Organització Internacional per a les Migracions, una altra agència de l'ONU, estima que fins al 23 de maig hi havia més de 7,1 milions de desplaçats interns, és a dir, que van fugir de casa seva, però no del país. Un recompte anterior situava la xifra en més de 8 milions.

Avui se celebra el Dia Mundial del Refugiat. I aquest any, més que mai, és molt present aquest conflicte proper, cruel com tots. Amb ell ha arribat per al poble ucraïnès la por, la incertesa, el caos. Com el que reconeix que van passar al principi Anastasiia i la seva família. Ella ara està fora de perill, a Espanya. Van arribar gràcies a l'ajuda de Banco Santander que es va proposar, juntament amb organitzacions com CEAR o Fundació Aladina, que alguns dels nens malalts que van haver de parar els tractaments oncològics els poguessin reprendre a Espanya. Nikita, el nebot d'aquesta noia ucraïnesa, és un dels 25 petits que han pogut continuar els seus tractaments als hospitals Niño Jesús, 12 de Octubre, Gregorio Marañón i La Paz.

Accions en marxa. Acollida

Per a Anastasiia i la seva família ha arribat el moment de tornar a començar. Diu que espera poder tornar algun dia a Ucraïna, però que mentre aquell moment no arriba, afronta el futur al nostre país amb optimisme. Un futur en què Banco Santander els continuarà ajudant en tot el que estigui a les seves mans. Com ha estat fent fins ara amb les 200 persones, entre adults i nens, procedents d'Ucraïna que han estat allotjats durant aquests mesos a les instal·lacions de la Ciutat Financera de Grupo Santander.

Durant la seva estada, l'entitat financera, en col·laboració amb altres ONG com ara CEAR (Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat), Fundació Aladina o Creu Roja, ha atès les necessitats quotidianes, i fins i tot l'educació dels més petits. Una acollida les despeses de la qual, més d'un milió d'euros, han estat assumides per Banco Santander.

Suport de voluntaris

Voluntaris com Inés Ruiz de la Cuesta han fet possible aquesta realitat. Ella forma part del nombrós grup de gairebé 300 empleats voluntaris de l'entitat que han posat el seu temps al servei i benestar d'aquestes persones, dedicant prop de 750 hores a ajudar els refugiats ucraïnesos. Per exemple, s'han encarregat de fer classes d'espanyol per ensenyar vocabulari i expressions bàsiques que els refugiats poden utilitzar en el seu dia a dia. Paraules i expressions que també s'han adaptat als més petits mitjançant fitxes que han elaborat un total de 70 voluntaris de Santander, juntament amb Creu Roja, perquè els nens d'entre 3 i 10 anys puguin completar i pintar.

També hi ha hagut classes de ioga, concerts de piano, visites al zoo de Madrid o espectacles de circ per als més petits. Tot perquè les 200 persones que un dia van haver de deixar la seva vida enrere, sentissin les instal·lacions de la Ciutat Financera Grupo Santander com una llar.

Cerca de feina

'Empreses per Ucraïna' és una plataforma digital posada en marxa per la Fundació CEOE amb què se centralitzen ofertes de formació i ocupació preferentment per a persones procedents d'Ucraïna, com a pas previ a la seva integració efectiva a Espanya. En aquest context, el Santander ha posat a disposició d’aquest projecte l’experiència acumulada per part d’Universia com a plataforma d’orientació i ocupació.

Atenció a la infància

Fundació Banco Santander també s'ha bolcat amb Ucraïna, posant en marxa una nova edició del seu programa 'Santander Ajuda', dirigit a oferir suport a ONG per al desenvolupament de projectes d'atenció a la infància i l'adolescència ucraïnesa refugiada a Espanya. En total, s'han destinat 250.000 euros a 11 organitzacions de petita i mitjana envergadura que estan treballant amb aquest col·lectiu –especialment amb nens i adolescents– i que tenen menys recursos i infraestructura.

Solucions per al dia a dia

Santander també ha eliminat les comissions a les transferències permeses de països europeus a Ucraïna, la suspensió de les comissions de comptes i targetes per a clients ucraïnesos a Polònia o la posada a disposició de caixers i l'accés permanent de diners en efectiu a les sucursals.

Descobreix totes les iniciatives de Banco Santander per ajudar el poble ucraïnès.