9 propostes de proximitat per regalar durant les festes nadalenques

Un viatje en tractor Els petits de la casa faran salts d’alegria amb el tractor a pedals més gran de la gamma John Deere Rolly Toys. Aquest i altres models es poden trobar a Grup Comercial Agrària-Serveis Mecànics del Solsonès, SL.

Aposta musical La gamma de teclats domèstics de Yamaha és la millor alternativa en entreteniment musical, tant per a músics com per aficionats. Els podreu veure i escoltar a Solans música, a la Muralla Sant Domènec, 30 de Manresa.

Blanc i negre, un encert Vols regalar o regalar-te moda? Aquest conjunt en blanc i negre serà un encert! Les peces de punt s’adapten al cos i són una magnífica opció per al fred. I, si no vols anar cenyida al cos, les capes/xal et donen molt joc, amb opció de fer de bufanda. El trobaràs a Olga XL, al C/Sant Joan Baptista de La Salle, 4 a Manresa.

Còmoda i femenina Enamora’t de la versatilitat de l’Abric Verd K. El pots portar com a jaqueta, amb un bon xal per damunt. També com a vestit, amb complements que defineixin el teu estil. Les línies evasé són còmodes i femenines i les pots adaptar a qualsevol estil. El trobaràs a la botiga Olga XL, al C/Sant Joan Baptista de La Salle, 4 a Manresa.

Un rellotge únic per Nadal Regala un rellotge Luminox Pacific Diver Chronograph 3140 series / 3149. Fabricat a Suïssa, amb caixa d’acer de 44 mm de diàmetre, vidre de safir antireflector i corretja de cautxú taronja, el Luminox Pacific Diver és un rellotge robust, esportiu i aventurer que es caracteritza per ser submergible a 200m i per la seva il·luminació sempre visible, amb mínim, 25 anys d’autonomia. Es pot trobar a la joieria Climent de Berga, situada a la plaça de la Creu, 6, i a l’establiment de Puigreig al carrer Llobregat, 17.

Elegància arran de coll Regala un clàssic dels clàssics, El Solitari; sense muntura, visible des de tots els angles. De talla brillant, una versió flotant del diamant. La sensualitat arran de coll, la pots trobar a Joieria Copèrnic de Manresa, al carrer Guimerà, 49.

Decora el teu Nadal Les ponsèties són les plantes de Nadal per excel·lència. A Viver Serra, camí Viladordis de Manresa, trobareu tota classe de flors i plantes per decorar casa vostra per aquestes festes.

Lot de pernil i vi Una gran opció per aquestes festes són els lots d’ibèrics i de vi de l’Ànima! L’establiment es troba al c/ Sant Miquel, 24, de Manresa.