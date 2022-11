Mottainai: Aquesta és la raó per la qual els japonesos no deixen ni un gra d'arròs al bol

Aprofitar per assolir les metes

Els japonesos creuen fermament que l'ús eficient dels béns tangibles i intangibles és fonamental per assolir les metes. Per això, és vital valorar el que es té, tenir cura de les possessions, fer-ne un ús racional i no desaprofitar res. Al crit de Mottainai! (quin malbaratament!), es pot sentir algú lamentar-se per un àpat que s'ha llençat, una cosa que s'havia fet amb una finalitat i no s'ha utilitzat, o un espai que no s'ha omplert amb eficiència. També davant la pèrdua de temps o el malbaratament de talent, energia i recursos en una empresa o factoria.

Les organitzacions nipones estan dissenyades per racionalitzar la seva capacitat, optimitzar les operacions i obtenir millors resultats. Per alguna cosa figuren entre les més competitives del món. Nissan n'és un bon exemple. A l'ADN del fabricant d'automòbils japonès hi ha aprofitar els avenços tecnològics i innovar constantment per assolir tot el seu potencial, respondre a les transformacions sense precedents en la mobilitat i millorar la vida de les persones. En aquest full de ruta no hi ha espai per al malbaratament, per al Mottainai. Amb el pas dels anys i servint-se del seu ‘know-how’ i de tots els recursos al seu abast, l'empresa ha aconseguit posicionar-se i desenvolupar alternatives disruptives, com ara la tecnologia e-POWER.

Aquesta tecnologia, exclusiva de la marca japonesa, combina un motor elèctric per moure les rodes i un motor de benzina per carregar la bateria. Funciona de manera semblant a un cotxe elèctric, reduint emissions i despeses de funcionament. Però, com que no has d'endollar el vehicle, els teus hàbits de conducció no canvien.