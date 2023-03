Què es considera bellesa al Japó?

Iki i la bellesa senzilla i subtil

Com es veu en les ceràmiques raku o als jardins tradicionals japonesos, en aquesta cultura les formes belles són les que s'inspiren en la natura, són les formes no rebuscades o elaborades, són les coses petites per sobre de les grans construccions. La tradicional bellesa japonesa expressa un delicat sentit de l'equilibri, ho elimina tot, excepte els elements essencialment veritables per crear preciosos espais oberts al voltant de formes simples. En tot moment es fuig de l'obvietat i la sobreexposició occidental, com assenyala Tanizaki, i es potencia el concepte que “menys és més”.

En abordar aquestes qüestions, Ishiguro remet al concepte Wabi-sabi, que juntament amb l'Iki són dos dels valors fonamentals de l'estètica japonesa. El Wabi-sabi representa allò imperfecte, allò impermanent, allò incomplet, i també posa l'accent en la simplicitat i en la sobrietat. L'Iki es tradueix comunament com la bellesa de l'elegància, la cortesia i el refinament subtil. Sota aquest precepte es busca l'elegància, la sensualitat i el que és ‘chic’, sense caure en l'exuberància, la rudesa i la vulgaritat.

Una persona o una cosa seria Iki i, també, wabi-sabi si és original, sassossegada, refinada, sofisticada, però sense ser ostentosa o complicada. Les geishes, amb la seva bellesa, misteri i sensualitat, ho són. També un vehicle d'ADN 100% japonès com el nou Nissan ARIYA.

Recolzats en la seva rica herència i llarga trajectòria en el disseny automotriu, els dissenyadors de la marca aposten per vehicles on es ressalta la bellesa més pura i essencial. En concret, en la concepció i el disseny d'aquest SUV elèctric destaquen els ideals d'equilibri, simplicitat, sobrietat i refinament en què es basa l'estètica japonesa. S'aprecien en les formes, amb una silueta equilibrada, elegant, definida i poderosa, que evoca la natura. I també, en el seu interior ampli, espaiós, simple i minimalista on es fan servir controls molt simples, poc recarregats en el seu aspecte estètic, però sobretot fàcils d'usar i interpretar. Així, l'obvietat dels controls tradicionals se substitueix per la subtilesa de controls gairebé invisibles que queden “ocults” a la superfície llisa del panell quan no estan en ús. Moltes vegades, en tractar-se de tecnologia és fàcil caure en allò cridaner i aparatós, però Nissan posa a disposició de les persones els avenços més sofisticats de manera senzilla. Al nou Nissan ARIYA, l'avantguarda s'integra de forma natural i subtil i propicia una experiència prèmium per a tots els ocupants i una conducció intuïtiva, còmoda i serena. Bellesa en moviment. Iki en estat pur.