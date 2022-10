Avui millor que ahir, demà millor que avui

Per entendre bé què és el mètode Kaizen podem recórrer al llibre ‘25 hábitos japoneses para vivir mejor’, on l'autor, Masaki Ishiguro, explica que “hi ha dos pilars elementals en aquesta filosofia: la continuïtat i la gradualitat; la idea és que les grans tasques es divideixen en altres de petites, on només fem un pas alhora, així podem estar en pau i no sentir l'estrès que genera estar saturats psicològicament”. “Aquests passos han d'adquirir un caràcter constant, és a dir, hem d'avançar cada dia, encara que només sigui una mica”, afegeix.

Reconeguem-ho, quantes vegades ens fixem grans objectius que no porten a res? Passa, per exemple, amb els propòsits d'any nou o després d'una experiència transformadora, com ara la pandèmia de la Covid-19. Posem el comptador a zero i ens sentim amb força i ganes, aquesta vegada sí, de fer grans canvis a la nostra vida. Però passen unes quantes setmanes i les bones intencions queden en això. Això passa per tres motius. Un perquè biològicament no estem fets per a canvis radicals i el nostre cervell es posa en mode d'alerta. Dos, perquè com bé deia Albert Einstein “si sempre fem les mateixes coses, els resultats seran sempre els mateixos”. Si vols obtenir resultats diferents dels de l'any passat no et pots entossudir a fer les coses de la mateixa manera. Tres, perquè si sentim que la gesta és enorme, tendim a procrastinar i posposar indefinidament el canvi.