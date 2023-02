Japonesos, realment són tan detallistes com diuen?

Aplicacions sorprenents

Pot un art tan artesanal, i aparentment tan senzill, com l'origami tenir efecte en el món de la ciència i la tecnologia? La resposta és afirmativa. La robòtica, les matemàtiques, la tecnologia o la biologia ja usen l'origami per dissenyar productes i solucions tan dispars com mobles, roba, escuts antibales o petits robots. L'aeronàutica també està molt interessada a estudiar els possibles usos de la papiroflèxia en el seu sector per optimitzar l'espai de les naus o reduir la mida dels panells solars.

La tècnica de l'origami és present, a més, en molts objectes d'ús quotidià, com els plànols i mapes de grans ciutats, els envasos de crispetes per al microones o els coixins de seguretat dels cotxes, que es pleguen de forma compacta i s'activen en uns instants en cas de col·lisió.

Precisament la indústria de l'automoció, amb Nissan al capdavant, és una de les que ha integrat moltes de les expressions atemporals del disseny i l'artesania japoneses. Igual que el país ha aconseguit combinar tradició i modernitat i estar a l'avantguarda sense perdre els seus orígens i tradicions, el gegant automobilístic comparteix l'atenció pel detall dels artesans japonesos i la integra en els seus vehicles innovadors. Per exemple, la marca ha utilitzat i reinventat un patró kumiko, i l’ha inclòs al frontal exterior del nou Nissan ARIYA, així com en diversos llocs dins de la cabina. Gràcies a l'ús d'aquest motiu, es realça el disseny i es matisa la brillantor de la il·luminació, aconseguint una atmosfera similar a la d'una habitació d'una casa i propiciant una conducció agradable i confortable.

El nou Nissan ARIYA també recull els principis japonesos de distinció, simplicitat, harmonia o equilibri que esmentàvem en parlar de la seva gastronomia o arranjaments florals. Així, aquest vehicle, el primer ‘crossover’ totalment elèctric per al mercat generalista que ha estat desenvolupat i fabricat al Japó, combina el minimalisme elegant del seu exterior amb l'amplitud i les línies fluides de l'interior, per millorar el confort i la sensació al volant del conductor.

Aquest disseny juntament amb la seva motorització 100% elèctrica, evoca, a més, els valors nipons d'integració amb la naturalesa i sostenibilitat tan presents en la cuina o en els arranjaments florals. Però Nissan ha volgut fer un pas més enllà i en el seu nou Nissan ARIYA, on cada detall s'ha cuidat només com els japonesos saben fer-ho, hi ha un lloc especial per a la flor del cirerer, sakura, que de forma subtil apareix gravada a la base del portatelèfons i al reposabraços de la consola central.