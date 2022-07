La solució a la crisi energètica és a la teulada

Les teulades no en parlaran, però sí que ho fan les xifres. I també els ciutadans que avui dia ja han fet un pas endavant per independitzar-se i gestionar la seva pròpia energia unint-se a la Revolució de les Teulades. Com la Marta i el Cristian, amb 14 plaques solars instal·lades a casa seva, que es tradueixen en un 70% d'estalvi al mes.

Ui, si les teulades parlessin! Testimonis muts i silenciosos del nostre dia a dia, les teulades que coronen les nostres ciutats contemplen com passa la història i les estacions, ens protegeixen de la pluja, la neu, el vent, la calor, el fred… i, algunes, les més revolucionàries “conversen” directament amb el sol per brindar-nos energia 100% renovable. Parlem, per descomptat, de les teulades amb instal·lacions fotovoltaiques. Ens podrien explicar i ensenyar moltes coses!

La Marta i en Cristian estaven "molt mentalitzats amb el canvi d'hàbits" i la seva revolució es tradueix en "llibertat i estalvi", per la qual cosa no poden estar més satisfets. Igual que ells, en Daniel també va arribar a Holaluz motivat per la seva preocupació pels “efectes del canvi climàtic i la sostenibilitat del planeta” però és que, a més, “el que se'ns va dir sobre l'estalvi és cert. Amb 8 plaques instal·lades, estalviem un 40% a la factura de la llum”, destaca mentre revisa l'app d'Holaluz que li permet gestionar la seva electricitat des del telèfon mòbil.

Segons dades d'Holaluz, això permetria obtenir 92.806.000 kWh d'energia solar a l'any, suficient per abastir 33.158.144,83 llars durant un any. Sabent que el total d'habitatges a Espanya el 2019 era de 25.793.323, encara sobraria energia per a empreses, edificis públics o altres subministraments.

Com dèiem, les xifres parlen per elles mateixes. Espanya té 1.700 hores de sol útils a l'any i 10 milions de teulades a punt per convertir-se en petites plantes de generació d'energia solar. Això equivaldria a 9.823.220 instal·lacions solars, o el que és el mateix, una extensió equivalent a uns 60.000 camps de futbol coberts de plaques fotovoltaiques.

Com m'uneixo a la Revolució de les teulades?

"Amb les ajudes que hi ha per part de les companyies, ajuntaments i Administració per poder posar plaques, jo crec que és el moment de fer-ho sí o sí", aconsella l’Inma. Però què passa si vull unir-me a la Revolució de les teulades però em resulta impossible assumir la inversió inicial? O si no tinc teulada? Si no vols fer o no pots fer aquesta inversió en plaques solars, des d'Holaluz s'encarreguen de tot. “Afegim la instal·lació solar al teu servei de llum (aprofitant al màxim la teulada), de manera que tu pagaràs una única factura. La quota personalitzada que calculem ho inclourà tot i mai no serà superior al que paguis ara amb nosaltres només amb electricitat. Al contrari, obtindràs un estalvi fix mensual i t'oferirem un finançament flexible fins a 15 anys per a les plaques solars, que com diem s'aniran pagant amb la factura, sense quotes a part, amb l'opció d'amortitzar-ho quan vulguis. És a dir, un préstec per les teves plaques inclòs a la factura de la llum i que no augmentarà el seu import. Per part nostra gestionarem l'energia que produeixin les teves plaques, per a tu i per a la resta del món”, expliquen.

Les teulades a Espanya podrien proveir d'energia solar, 100% verda, més de 33 milions de llars

D'altra banda, si pots fer aquesta inversió inicial, “t'instal·larem les plaques necessàries per al teu consum i podràs estalviar-te l'energia que produeixin a la factura, a més et compensarem els excedents mitjançant el servei Holaluz Cloud. I si ja tens plaques solars instal·lades, t'oferim aquest servei directament, com sempre inclòs a la teva factura de llum”. Qui no tingui teulada pot sumar-se igualment a la revolució, simplement amb el subministrament d'electricitat.

Sens dubte l'oportunitat i el potencial del nostre país en aquest camp és enorme i ja estem en disposició d'aprofitar la conjuntura per generar energia solar 100% renovable sense excuses (ni impostos al sol pel mig, que recordem que va ser anul·lat definitivament el setembre del 2018). Mai millor dit, “la pilota és a la nostra teulada” i és hora de decidir i avançar pel camí de la innovació, la sostenibilitat i l'estalvi.