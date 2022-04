El marketplace de Correus impulsa el comerç espanyol

Contingut ofert per:





Daniela Pina -

Correus continua apostant per les empreses espanyoles. N'és una prova que, en un moment en què la inflació s'ha disparat fins al 9,8% respecte al 2021, l'entitat pública encarregada del servei postal a Espanya ha decidit donar suport tant a empreses, com a pimes i autònoms a través de la seva plataforma Correus Market, un Marketplace sense comissions destinat a la venda en línia de productes fabricats a Espanya. Una iniciativa que suposa un estalvi per a les empreses entre el 15% i el 30% dels costos i que suposa un benefici que reverteix en el teixit productiu de les empreses espanyoles. “És una gran ajuda: tothom apuja els preus i ells, en canvi, els suprimeixen”, explica Marta García, propietària de Cuquines, un projecte d'articles tèxtils de primera infància.

Marta García va entrar a formar part de Correus Market el 2019, quan es va posar en marxa aquesta plataforma que, entre altres objectius, busca ajudar que els productors locals puguin vendre més enllà de la localitat on resideixen. Per poder vendre els productes mitjançant aquest portal d'internet, totes les empreses han d'aconseguir un certificat de qualitat que atorga aquest operador postal. La plataforma ja compta amb més de 1.300 venedors que comercialitzen més de 15.000 productes, que Correus ajuda a fer arribar a qualsevol punt de la península i de Portugal i ho fa sense intermediaris i sense cobrar comissions. "De totes les plataformes que hi ha, vam decidir involucrar-nos amb Correus Market perquè és d'àmbit estatal i volíem distribuir mitjançant una plataforma que comparteix els nostres mateixos valors", assenyala García.

La xarxa més gran de distribució

Correus facturarà només els serveis logístics i d'enviament dels paquets sense afegir-hi cap tipus de despesa addicional per a les empreses que operen a Correus Market. L'objectiu de l'entitat és contribuir al creixement sostenible del conjunt empresarial espanyol. En el cas de Cuquines, “ja utilitzem els serveis de Correus per a la gestió dels enviaments dels productes que venem a la nostra pàgina web”. I és que en aquesta línia de suport al teixit empresarial, Correus Market també ofereix la possibilitat de contractar el procés logístic complet que inclou l'emmagatzematge de productes, la preparació dels enviaments, així com la realització d'operacions de valor afegit. Així, Correus posa a disposició de pimes i autònoms la xarxa de distribució més gran del nostre país i un servei logístic complet.

Una altra de les empreses que van decidir vendre els seus productes a través del marketplace de Correus és Brancal, un projecte destinat a la venda de productes elaborats amb taronges i mandarines dels seus propis horts. Tal com explica Lucas Querol, cofundador de l'empresa, “Correus té una notorietat de marca i una repercussió en línia enorme i això marca la diferència”. A més, Querol remarca que “un altre avantatge de pertànyer a Correus Market és que l'empresa també s'encarrega de les accions de venda de publicitat i de màrqueting”. Correus Market és una solució integral de comerç en línia que ofereix un canal de promoció i venda, el 'picking', l'emmagatzematge, el 'packing' -empaquetat i preparació d'enviaments- i la logística inversa -gestió de devolucions-, tot això aprofitant la xarxa de distribució més gran del país i que, a més, permet eliminar intermediaris.

A més, a través d'aquest projecte, Correus posa a disposició de les empreses integrants tota la seva infraestructura, incloent-hi la xarxa logística i les 2.370 oficines distribuïdes per tot el país. Són facilitats que serveixen de gran ajuda per a iniciatives com la d'Alberto Brand, cofundador de l'Associació Neorurales, una entitat dedicada a la promoció del retorn a la vida rural i autor del llibre ‘Repuebla’, una guia pràctica per a les persones que volen mudar-se un poble i no saben per on començar. Tal com comenta Brand, “a molts pobles no hi ha llibreries, però a través de Correus Market o les oficines de Correus mateix, les persones poden encarregar el llibre d'un dia per l’altre. L'avantatge que ofereix Correus és que a totes les seves oficines es pot encarregar, no cal saber fer-se servir per internet”. A més, Brand explica que són molts els socis de l'associació que han començat a vendre els productes artesans i agrícoles a través de Correus Market.