Rivalitat amb bon rotllo: així vivim ElDerbi Basc a Sant Sebastià

Dissabte 14 de gener, 15.00 hores, falten sis hores per al xiulet inicial d'El Derbi Basc i la Part Vella de Sant Sebastià ja es troba en plena ebullició, entre pintxos, ‘zuritos’, càntics i bufandes al vent. Un seguidor de la Reial Societat passa entre un grup de seguidors de l'Athletic Club, que comencen a assenyalar-lo i a corejar amb una melodia reconeixible: “He visto un txuri-urdin, he visto un txuri-urdin…”. I el que en qualsevol altre lloc podria representar un moment de tensió, immediatament es transforma en rialles mentre el ‘txuri-urdin’ en qüestió (blanquiblau, en basc) s'assenyala la samarreta amb orgull. Ja els la tornaran després al Reale Arena als 'zurigorri' (blanc-i-vermells) amb un “bilbaíno el que no bote”.

El Derbi Basc és un cas únic al món, en què l'enorme rivalitat esportiva existent entre tots dos clubs, la pugna per erigir-se com el millor equip d'Euskadi i la competitivitat per veure's al davant en la classificació de LaLiga Santander es converteix de manera instantània en una bona sintonia entre les dues aficions. No exempta de sornegueria, això sí. Per comprovar aquest ambient únic que precedeix l'Euskal Derbia, un equip de Prensa Ibérica es va desplaçar a Sant Sebastià per seguir Tamara Galán, sòcia de la Reial Societat, i Ieltxu Caballero, soci de l'Athletic Club, durant tota la jornada i fins al final del partit que, per cert, van guanyar els locals per 3 a 1. Aquest vídeo n’és el resultat: