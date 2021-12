Les Illes Canàries milloren la vida del turista ‘silver’

En col·laboració amb:





“El turista silver pot trobar a Canàries tot el que necessiti, tant en l’entorn natural com en activitats i en infraestructures hoteleres i d’oci”, explica José Manuel Baltar Trabazo, director general corporatiu d’Hospitales San Roque, consultor de gestió i assessor en els temes relacionats amb el turisme i molt particularment en el que es coneix com a ‘silver economy’. “Tot això els facilita el manteniment d’una vida saludable per tractar de millorar, en termes d’activitat, la seva qualitat i, per tant, el seu temps de vida. Però, a més, tindran al seu abast també un sistema assistencial sanitari que garantirà el millor tractament que puguin necessitar”, subratlla.

Es tracta d’un turista que vol viure la vida disfrutant-ne al màxim. “El perfil del silver és un visitant que posseeix una renda més gran, ja que no té fills dependents i té pagada la hipoteca”, apunta Enrique Talg, director de l’Hotel Tigaiga. “S’interessen per la cultura, la gastronomia o el senderisme. A més, estan a l’avantguarda tecnològicament, ja que usen habitualment les xarxes socials”.

Per això a les Illes Canàries disfruten d’una oferta de valor que gira, en paraules d’Antonio Garzón, economista, fundador i gerent de NutriHotel, “sobre tres eixos principals: el clima, la seguretat sanitària i l’hospitalitat”. En aquest sentit, explica, “allò del millor clima del món no és un invent del màrqueting, sinó que està basat en dades científiques, com per exemple l’estudi del 1996 del Professor Whitmore de la Universitat de Syracuse, que va classificar Las Palmas de Gran Canaria com a ciutat amb el millor clima del món en un comparatiu de 600 ciutats a nivell mundial. Anteriorment”, recorda, “l’OMT ja havia classificat la zona entre Arguineguín i Puerto de Mogán com a millor microclima del món”.

Els beneficis per a la salut del silver són múltiples. “Diverses persones m’han comentat a l’hotel”, revela Antonio Garzón, “que aquí a l’hivern redueixen o fins i tot suprimeixen les medicacions que prenen per a diverses patologies”. També és important que tant les assegurances privades com la seguretat social europea cobreixin qualsevol incidència de salut, havent-se simplificat bastant els tràmits perquè el turista estigui cobert per la seguretat social del seu país a través dels acords internacionals.

“Hem tingut molts clients amb diversos tipus de patologies que elegeixen, en aquest cas concret, La Palma per millorar el seu estat de salut. I no parlem només de salut física”, assegura Federica Ceiner, guia oficial del Govern de Canàries i propietària de l’empresa La Palma Natural, “la salut mental és una nova necessitat i el nostre destí ofereix unes condicions perfectes per allunyar-se de l’estrès i de les preocupacions de la quotidianitat. L’estil de vida que caracteritza La Palma”, assenyala, “permet evitar moltes situacions de risc”.

Parlant d’això últim, afirma Enrique Talg, “molts turistes silver el primer que fan a l’arribar és aprendre el nostre idioma, perquè es volen involucrar amb la nostra terra”. El canari porta l’hospitalitat a la sang i, segons Garzón, “si es va més enllà i ho entenem com a tolerància, també és un dels factors d’atracció de Canàries, com succeeix, per exemple, en la perfecta integració d’una oferta per a altres perfils com el LGTB”.

L’època de l’any en la qual solen viatjar és l’hivern, des del novembre fins a l’abril, quan al continent les temperatures comencen a ser estrictes. “En aquests mesos”, apunta Federica Ceiner, “aquí a Canàries la vida segueix a l’aire lliure, és possible caminar, banyar-se, disfrutar de l’escalfor del sol. Tot el que busca aquest visitant”. A més, Canàries posseeix un dels cels més nets del planeta. De fet, La Palma està certificada com a Reserva Starlight. “Hem tingut diversos clients aficionats i, fins i tot”, assegura Ceiner, “vam tenir una parella silver que va decidir passar diversos mesos a l’illa justament pel seu interès en la fotografia de cossos celestes”.

Per a Antonio Garzón, aquest turisme s’ha fet “multiopcional, és a dir, un dia pot estar a la platja, l’endemà fent senderisme i el dia següent en un esdeveniment cultural; per un altre costat”, afegeix, “també s’ha anat incrementant la demanda de les activitats d’oci complementari en l’era de les experiències vacacionals. Finalment, ha augmentat el desig d’estar en contacte amb la naturalesa. Aquestes tendències han sigut propulsades per la pandèmia, especialment la recerca de contacte amb la naturalesa”.

El turista elegeix Canàries com a destí “tropical”, però segueix estant a Europa, amb tots els estàndards de qualitat de vida, seguretat –també jurídica– i fins i tot la mateixa moneda i, en la majoria dels casos, amb només una hora de diferència. A més, també s’ha de destacar “l’autenticitat de la nostra oferta cultural i gastronòmica, el que coneixem com a ball de mags, el gofio, les fogueres de Sant Joan o el carnaval, que a Canàries tot se celebra amb caràcter llatí”, declara Enrique Talg.