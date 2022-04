Com millorar el nostre cos per dins i per fora

Contingut ofert per:





Els espanyols cada vegada es preocupen més per l’alimentació. Menjar sa està escalant posicions a les llars fins a convertir-se en una de les prioritats. Es busquen amb més freqüència aliments que siguin bons i que siguin sans, tal com recull una enquesta realitzada per Kantar. De fet, el 45% dels consultats admeten que, si l’aliment que consumeixen és saludable, el disfruten més. Som el que mengem i una dieta equilibrada amb tots els macronutrients necessaris (carbohidrats, proteïnes i greixos) ens donarà l’energia necessària per afrontar el nostre dia a dia.

Hàbits saludables

Menjar bé és un dels pilars que podem incorporar a la nostra rutina per tenir hàbits saludables, encara que no és l’únic. Beure molta aigua, realitzar algun tipus d’activitat física, ja sigui caminar uns quants quilòmetres al dia o unes hores de gimnàs a la setmana i descansar entre 7 o 8 hores al dia, són algunes de les accions que hem d’incloure en el nostre dia a dia.

Conscients de la importància de portar una alimentació rica i variada, Vichy d’Or es posiciona com la marca de begudes funcionals creada per la combinació de la qualitat de l’aigua Vichy Catalan i de la puresa de l’aigua Font d’Or, juntament amb components naturals, vitamines i minerals. Aquestes begudes funcionals ofereixen múltiples beneficis per a la salut i estableixen un nou protocol de joventut, es tracta d’una cura interna per reflectir el millor aspecte extern.

Gamma Vichy d’Or

Les fórmules de Vichy d’Or estan avalades per professionals de la salut, cada producte de la gamma és la solució perfecta per a diferents afeccions comunes que pateix la població. Espanya cada vegada es medica més, això ho avalen dades ofertes pel Ministeri de Sanitat que revelen que el 2021 s’han venut 1.033 milions de caixes de medicaments amb càrrega al Sistema Nacional de Salut. Vichy d’Or es presenta com una alternativa per reduir aquestes dades. El seu format bevible de 200 ml en facilita el consum i constitueix una alternativa per reduir l’ús de comprimits. La gamma de Vichy d’Or consta de quatre productes, dos d’ells per a la pell, un altre per al sistema immune i un altre per a la fatiga física i cognitiva.

Protect d’Or

Conté vitamina C i seleni que protegeixen les cèl·lules del dany oxidatiu. Està enriquit amb extracte de magrana que compta amb un alt poder antioxidant i s’indica de manera preventiva per endarrerir l’envelliment de la pell.

Té gust de fruits vermells.

Repara d’Or

Entre els seus components es troba la biotina i niacina, que contribueixen al manteniment normal de la pell. La seva fórmula està enriquida amb àcid hialurònic i col·lagen hidrolitzat que hidraten la pell i ajuden a minimitzar els signes de l’edat. Es recomana per reduir les arrugues i millorar el to de la pell. Té gust de préssec i mango.

Per a aquests dos productes relacionats amb el tractament de la pell es recomana una ampolleta al dia durant un mes i un manteniment d’entre 12 i 18 ampolletes mensuals per mantenir els efectes beneficiosos que s’han aconseguit durant el tractament.

Defens d’Or

Està formulat amb vitamina C i zinc, que contribueixen a mantenir el normal funcionament del sistema immune. A més, està enriquit amb extracte d’atzerola i extracte d’estepa que són plantes amb alt contingut en vitamina C. Tot plegat afavoreix el bon funcionament del sistema immune. Té gust de pinya i coco. Aquesta beguda funcional es pot consumir durant els mesos de fred a manera de prevenció d’infeccions respiratòries o quan tenim grip o refredat per disminuir-ne els símptomes i accelerar la recuperació.

Activa d’Or

Aquesta beguda conté zinc, que contribueix a la funció cognitiva normal, i magnesi, que ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. A més, en la seva fórmula s’inclou l’extracte de ginkgo i extracte d’eleuterococo, dos activadors del sistema nerviós central. Amb sabor cítric.

Activa d’Or aporta a la nostra alimentació magnesi, un mineral essencial per al bon funcionament del nostre organisme.

Actualment la població espanyola pateix dèficit de magnesi en la seva ingesta per l’augment en el consum d’aliments processats i refinats per la dificultat que comporta combinar la vida professional i personal per la falta de temps. Activa d’Or es recomana de manera puntual en èpoques d’estrès o cansament acumulat per millorar el rendiment en el nostre dia a dia.

Si combinem els productes amb propietats terapèutiques de la gamma Vichy d’Or amb una alimentació saludable estarem donant al nostre cos nutrients beneficiosos per a la salut.