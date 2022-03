L’'Airbnb' de les residències de gent gran a Espanya

Contingut ofert per:





Això ja és una realitat. Un equip de joves emprenedors ha creat una plataforma gratuïta on comparar entre milers de centres i rebre recomanacions personalitzades. El servei, completament gratuït, ajuda les famílies a trobar la residència més adequada en el temps més breu possible.

Cercador de miResi.

Cada cop vivim més

Actualment vivim en una època de grans canvis i transformacions. L'esperança de vida a Espanya és de 82 anys, i, a més, la taxa de defuncions, prèvia a la crisi del coronavirus, es mantenia prop del 8%. Això fa que les persones més grans de 65 anys representin el 20% de la població total i que per al 2030 superin el nombre de persones joves. Per això, els rols familiars estan canviant, així com els nostres hàbits, consums i cures.

Augment de l'esperança de vida des del 2015 fins a l'arribada del Covid-19, segons dades de l'INE.

D'altra banda, la recent crisi de la Covid-19, de la qual encara seguim patint els efectes, també ha canviat radicalment la manera com vivim i ens relacionem. Hem passat molt de temps a casa. Les persones s'han agrupat per no estar soles: avis amb fills i nets, nebots, amics, parelles que abans no vivien juntes, etc. Sens dubte, s'han propiciat canvis en la manera com ens cuidem nosaltres, i també els nostres éssers estimats.

Però el més important que ens ha deixat la crisi sanitària és haver posat de manifest les mancances en el sistema de cures que oferim a la gent gran. Durant els mesos del confinament moltes eren les famílies que no podien parlar amb els seus familiars en residències, cosa que provocava una gran incertesa. Per tant, hem après una cosa: la importància de la llar, de la cura i de les relacions familiars.

Estem davant d'un moment de canvis, però sobretot de reptes i desafiaments nous: necessitem trobar un sistema de cures adequat que cobreixi les necessitats actuals de la gent gran i les seves famílies. I aquest canvi només és possible gràcies a la digitalització i modernització del sector, a més d'entendre bé quines són les necessitats de la gent gran.

Pablo Otero, CEO i fundador de miResi.

La revolució en les cures

Aquest nou repte en la manera com cuidem la gent gran comença en la transformació de la manera com les famílies busquen aquestes cures. Cada persona gran té unes necessitats concretes i busca unes cures determinades. Per això, miResi ajuda de forma gratuïta i personalitzada les famílies a trobar la residència que s'adapta millor a les seves necessitats.

Tots els fills volen oferir el millor als pares. Quan naixem necessitem que ens cuidin, i quan envellim tornem a necessitar ajuda per fer les activitats de la vida diària. Amb l'edat comencen a sorgir malalties com l'Alzheimer, el Parkinson, o problemes com l'ictus o els trencaments de maluc. Totes elles necessiten unes cures especialitzades que, com a familiars, no podem oferir a casa, ja que no disposem ni dels mitjans ni dels coneixements necessaris. A més, aquests problemes van agreujant-se amb el temps, fent que sigui urgent cercar ajuda professional.

Per això, les residències per a gent gran són els llocs idonis per a les persones que necessiten unes cures assistencials de qualitat. Als centres residencials l'equip de professionals ofereix ajuda especialitzada segons les necessitats de cada persona, i hi ha una cobertura mèdica que garanteix la salut i el benestar de la persona gran en tot moment.

No obstant això, buscar una residència per a gent gran no és fàcil. Primer, perquè no és un servei que busquem de manera recurrent. I, segon, perquè afloren molts sentiments de culpabilitat durant el procés, i moltes persones se senten perdudes quan s'han de llançar a la recerca.

L'equip de professionals de miResi ha detectat aquest problema a què s'enfronten les famílies, així com la demandada transformació del sector, i s'ha llançat a liderar aquesta revolució en les cures. Gràcies a la intel·ligència artificial i el treball acurat de l'equip, ofereixen ajuda gratuïta i personalitzada a cada família. Escolten les seves necessitats, i en base al preu, la ubicació i les necessitats de la persona gran, elaboren una recerca del centre més adequat per a cada cas.

A més, no només troben la millor residència a les famílies, sinó que els acompanyen en el dolorós procés de cerca, fent més senzill el camí.

L'equip de professionals de miResi.

Com a casa enlloc

Com a casa no s'està enlloc. Això és un fet. No obstant això, la majoria de vegades la llar de les persones grans no reuneix les condicions necessàries per garantir-ne la seguretat i el benestar. Per això, les residències per a gent gran són els millors llocs on residir quan cal ajuda assistencial, ja que garanteixen una vida digna. És a dir, són llars segures per a la gent gran.

Per garantir unes cures de qualitat a persones grans i famílies, miResi ofereix la xarxa de residències de qualitat més gran d'Espanya. Actualment, la seva xarxa està composta per més de 1.000 residències, encara que el seu propòsit és arribar a 3.000 a finals del 2022. Amb això, volen oferir una segona llar a la gent gran, perquè gaudeixin de la vellesa amb unes cures de qualitat.

Per formar part de la xarxa de residències, els centres han de complir uns requisits de qualitat que estan valorats pels seus experts, ja que volen garantir que totes les places disponibles compten amb la qualitat adequada per als usuaris. La xarxa de residències concentra informació de qualitat sobre totes les residències de gent gran d'Espanya, tant públiques com privades.

Així mateix, per classificar les residències tenen en compte l'opinió i l'experiència prèvia d'altres famílies. Això fa que les residències que millor funcionen tinguin els millors comentaris, i per això tenen millors recomanacions, de manera que sempre estan plenes. Per contra, les residències de mala qualitat es penalitzen i es veuen obligades a millorar els seus serveis. D'aquesta manera, miResi fomenta la millora del sistema de cures a totes les residències d'Espanya.

Elisa i Celia, històries amb nom propi

La feina que fa miResi aporta molt valor a les famílies i la societat en el context actual. Han acompanyat més de 25.000 famílies en aquest difícil procés de trobar les millors cures per a la gent gran. Només cal fer una ullada a les més de 300 ressenyes de màxima puntuació que deixen les famílies a Google.

Aquestes xifres avalen la gran tasca social que fan. Però, realment, allò que sustenta la seva feina són les històries amb nom propi. Com la d'Elisa i Celia.

Elisa va perdre el seu marit el juny del 2021, i arran d'aquest fet va començar a manifestar símptomes d'Alzheimer, cosa que li impedia continuar vivint sola a casa seva. La Celia, la seva filla, va sol·licitar ajuda a miResi, ja que no sabia com començar aquesta recerca, i ella no podia oferir a la seva mare les cures adequades. Gràcies a l'equip de professionals de miResi, Celia va poder trobar una residència de qualitat per a la seva mare en temps rècord.

Per a miResi, aquest és el resultat d'una bona feina i l'impuls per continuar millorant el seu propòsit: ajudar la gent gran i les famílies a trobar les millors cures.