Factor Latte: Petites despeses, grans estalvis

Què tenen en comú un cafè amb llet i una formiga? La capacitat d'estalviar amb petits gestos i en petites quantitats. Vol saber quin és el secret? Deixar de gastar una mica cada dia. Li expliquem en què consisteix el Factor Latte i com estalviar sense esforç.

La crisi sanitària de la Covid-19 ha deixat com a conseqüència una baixada de salaris generalitzada a tot el país, interrompent la tendència positiva d'anys anteriors. Per tant, arribar a final de mes no sempre és fàcil, i estalviar es presenta com una missió impossible. O no. Pensi què passaria si, en lloc de voler destinar a l'estalvi grans quantitats mensuals o anuals, decideix estalviar en quantitats molt petites al dia.

Des de Fundació MAPFRE saben que la fórmula per assolir aquest objectiu es troba en el Factor Latte. Ja el 2019 l'expert en finances nord-americà David Bach autor de diversos grans èxits, va publicar El factor Latte: Por qué no necesitas ser rico para vivir como rico. Aquest divulgador, autor també d'El millonario automático, planteja en el seu llibre un compte molt senzill: quant costa fer un cafè al dia. Si es pren com a referència el preu d'un euro i mig, això suposa una despesa (o un estalvi) de 45 euros al mes que multiplicats per 365 cafès a l'any, pot arribar a sumar més de 540 euros a l'any.

Petites despeses

Suprimir un sol cafè al dia es tradueix després de 10 anys en 5.400 euros. Una xifra gens menyspreable que pot aplicar-se a un altre tipus de despeses. Així, com a expert, Bach donava la pista de com estalviar a poc a poc no és tan difícil si es detecten certes petites despeses que, dia a dia no suposen res, però que al cap de l'any sumen molt. Es tracta de reconèixer quines són aquestes anomenades "despeses formiga", i intentar controlar-les.

Les despeses formiga són el que es diria "tot hi ajuda". Per exemple, si en lloc d'un cafè es suprimeix un paquet de tabac al dia, l'estalvi al cap de l'any suposaria més de 1.602 euros, que passats 10 anys arriben als 16.020. I si es tracta de seguir eliminant despeses s’hi poden afegir altres petits gestos com deixar de consumir un refresc diari, una ampolla d'aigua, o una bossa de snacks, per disposar, al cap d'un temps, de quantitats importants de diners estalviats.

Aquests són només alguns exemples d'actes superflus que es poden reduir. No es tracta d'eliminar tot tipus de capricis i prescindir d'allò que ens agrada i que ens fa sentir bé, es tracta només de detectar-los i reduir-los. En aquesta mateixa línia hi ha un altre tipus de despeses que poden ser controlades com ara limitar el pressupost en transport privat fent més ús del transport públic o altres mitjans saludables com la bicicleta, així com planificar les compres per evitar comprar de més, o aprofitar les ofertes en els productes i serveis realment necessaris, com ara unificar les despeses de telefonia i internet.

Adoptar el model de consum basat en l'economia circular també és una bona forma d'estalviar, alhora que es té cura del medi ambient. Accions com reciclar, compartir o reparar són una gran opció que evita despeses innecessàries o almenys les redueix, com donar una segona vida a la roba, reutilitzar el material escolar quan arriba la tornada a l'escola, reparar el mòbil o compartir cotxe, fins i tot en viatges llargs.

APP per estalviar

La tecnologia també pot ser una bona eina perquè els futurs estalviadors controlin aquests petits desemborsaments. Hi ha diferents aplicacions mòbils que permeten portar un seguiment d'allò que es gasta, fins i tot del que no es consumeix. Deixar de fumar és més fàcil si, a més de saber els cigarrets que no s’han fumat, es coneix els diners que no s’hi ha invertit.

Altres aplicacions permeten portar un control de totes les despeses, les grans i les petites, cosa que ajuda a prevenir alguns ensurts i a tenir prou diners al compte corrent per fer front al lloguer de la casa o al pagament d'impostos.