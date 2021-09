Revisa les teves factures, tens el control de les teves finances?

Potser el marc actual no és l'escenari més desitjable per intentar complir el nostre objectiu d'optimitzar les nostres factures: la pujada de l'energia, un mercat inestable, no conèixer bé el consum que necessitem i contractar tarifes inadequades, les factures de subministraments (com l'electricitat o el gas)... Una economia tan intempestiva que fa necessari replantejar-nos si estem administrant els diners de la manera més eficient, sempre dins de les nostres possibilitats.

Coneixes realment quant gastes i en què?

No cal dir que la dificultat de la planificació per aconseguir un estalvi suficient amb què assolir els objectius no és una tasca senzilla. Per aquest motiu i abans de fixar-te qualsevol tipus de meta, has de realitzar una bona anàlisi, no només de les teves despeses, si no de la teva situació personal, del teu salari o ingressos i, sobretot, de quant vols estalviar mensualment. No et posis objectius irrealitzables, intenta anar de menys a més i anar modificant l'objectiu en funció de la teva experiència.

És fonamental comptar amb una llista de despeses fixes (amb un simple full d'Excel, un Google Drive o el bloc de notes del teu smartphone serà més que suficient) i sobretot, no oblidar-te de comptar amb els impostos.

Aquesta llista mensual t'ajudarà a analitzar el balanç de despeses i ingressos i conèixer el millor moment per estalviar, per exemple, per a unes merescudes vacances.

La Regla 50-30-20

¿No havies llegit o sentit mai res sobre aquesta fórmula d'estalvi? Potser no sigui necessari complir-la al peu de la lletra però pot servir-te de guia per començar a assolir aquestes petites fites que t'hagis fixat en un principi. És un gran mètode per estalviar, però tenint en compte certes despeses (o inversió) per a alguns desitjos (no ha de ser necessari patir per estalviar). La idea és utilitzar el 50% dels nostres ingressos per a les necessitats bàsiques (connexió a internet, llum, aigua, energia etc.), un 30% d’oci o capritxos, i el 20% restant destinar-lo a l'estalvi. Si t’hi fixes, en aquests dos últims tens una altra possibilitat de "jugar" amb els teus ingressos, augmentant l'estalvi quan vulguis complir algun objectiu, sacrificant a canvi alguna despesa no necessària.

Administrar-te t'ajudarà a tenir més tranquil·litat i per descomptat, seguretat.

Tips per estalviar en les factures de subministraments

Factura de la llum

Un dels punts més importants a tenir en compte és sens dubte la tan esmentada factura de la llum. Abans de contractar una tarifa en qualsevol companyia, sempre hem d’intentar trobar la llibertat d'un contracte que no tingui permanència, ja que, encara que en un primer moment pot tenir els seus avantatges, una vegada que s’acabin, eliminem la llibertat de poder triar una mica millor en el moment que més ens faci falta. Pel que fa a la nova tarifa que va entrar en vigor a Espanya recentment, hem de tenir en compte diversos factors perquè no se'ns dispari la factura. Com probablement ja coneguis, aquesta nova fórmula comporta un canvi de tarifació en funció de l'hora i dia de la setmana en què ens trobem, des de la més cara en "hores punta", les hores d'un preu mitjà en "hores planes" i, finalment, les que més econòmiques i que més interessen, les "hores vall". Tenint en compte això, i que el cap de setmana i festius són considerats hores vall, hem d'intentar reorganitzar el nostre consum i intentar reubicar-lo el màxim possible en aquestes hores vall, tot i que en alguns casos no serà possible, si ens organitzem bé tindrem molt de guanyat. Finalment, també pots prendre un seguit de mesures que aniran bé per reduir la factura, com, per exemple, utilitzar bombetes LED (consumeixen més d'un 80% menys que les tradicionals i duren més), comprar electrodomèstics amb classificació energètica A, B o C, que poden suposar un estalvi superior al 65%, utilitzar la rentadora o el rentaplats només quan estiguin plens i, especialment a l'estiu, ajustar la temperatura i mantenir la llar a uns 24 graus, evitant així un consum innecessari.

Factura de l'aigua

Com no podia ser d'altra manera, l'aigua és un altre dels factors que hem de tenir molt en compte. Ja no només per la protecció de l'entorn sinó perquè la factura no augmenti més del necessari. En el nostre dia a dia realitzem diverses activitats que porten associat el consum d'aigua, però com en el cas de la factura de la llum, pots incloure a la teva rutina algunes recomanacions per reduir-ne el consum: Tancar l'aixeta mentre no s'estigui utilitzant (mentre rentes els plats, t'afaites o et rentes les dents). Si comptes amb rentaplats, a més d'utilitzar-lo sempre que estigui ple, utilitza el programa estalvi. Cada vegada és menys freqüent, però prioritzar la dutxa en lloc del bany, suposa un estalvi de més de 100 litres. No llencis deixalles pel WC, no és una paperera, i en el cas de tenir-lo, utilitza de manera eficient el doble botó. També pots utilitzar un difusor a la carxofa de la dutxa i d'aquesta manera, reduiràs el consum sense adonar-te'n.

No oblidem que l'aigua és un recurs limitat i si podem reduir costos i de pas cuidar aquest recurs natural fent-ne un ús responsable, molt millor.

Com estalviar en la factura d'Internet, telèfon i en subscripció a plataformes d'entreteniment

Gairebé sense prestar-hi atenció, cada mes paguem una factura més o menys elevada en telecomunicacions, ja sigui per contractar una connexió a internet, comptar amb telèfon mòbil o gaudir de plataformes d'entreteniment.

Cerca la millor oferta i contracta el que realment necessites

Abans de prendre la decisió de què és el que estàs buscant, el primer que has de fer és comparar. Tot és qüestió d'avaluar quines prestacions ens calen (en el cas del telèfon), quants megues i quina tarifa és la que millor s'ajusta al nostre ús, tal com esmentàvem amb la tarifa de la llum, intentar evitar els compromisos de permanència i evitar sigui com sigui una contractació impulsiva, comparant tots els preus i modalitats. Si estàs buscant un servei complet (internet, mòbil, fix i TV) l'ideal és que contractis un dels packs que els inclouen. Els preus són més competitius i veuràs la teva factura reduïda.

Plataformes d'entreteniment

L'any 2015 es va fer un gir a Espanya en la creença generalitzada que no era possible seduir l'usuari espanyol amb un contingut multimèdia de pagament, quan el tenia de manera "gratuïta" en un altre tipus de portals. Des de llavors ens hem acostumat a pagar per contingut d'entreteniment en plataformes. De fet, és habitual que, encara que es pagui per un pack d'internet, mòbil, fix i TV, es contractin més plataformes per completar al màxim possible l'oferta de contingut a l’abast. Encara que no sigui la despesa fixa mensual de més importància per a les nostres butxaques, no és menyspreable posar especial atenció si s'està pagant per una cosa que no arribem a consumir. Existeix certa tendència a estar presents en més d'una plataforma i hem de plantejar-nos si és realment necessari o si directament en fem ús. Potser una opció és anar jugant a donar-nos d'alta i baixa d'un i altre en funció del nou contingut que es vagi estrenant i que resulti d'interès.

Anàlisi mensual

Un cop hagis canviat certes coses del teu dia a dia i hagis començant a realitzar compres i contractacions de manera molt més intel·ligent, realitza una anàlisi mensual per analitzar resultats i prestar més atenció a altres aspectes que se t'hagin pogut escapar. D'aquesta manera aniràs optimitzant i guanyant en eficiència mes a mes. Els teus objectius estaran cada vegada més a prop.