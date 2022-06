Digue'ns què saps d'inversions i et direm en què hauries d'invertir

En algun moment al llarg de la vida, tothom inverteix o té en ment invertir. Es pensa en el futur i, en conseqüència, s’intenta estalviar una part dels ingressos cada mes. Una xifra que transmet tranquil·litat per si sorgís qualsevol imprevist, un paracaigudes que disminuirà l’impacte. Però cal alguna cosa més, una empenta que pugui assegurar un nivell de vida similar arribat el moment de la jubilació. Al cap i a la fi, tothom es planteja escollir un altre camí per a aquells estalvis que tant de temps han costat d’aconseguir, que estan guardats al banc i dels quals no se n’està obtenint cap rèdit.

Inversió & Inflació

El primer que una persona ha de saber és què és una inversió i quin és el seu objectiu principal: una inversió és una activitat que consisteix a dedicar recursos (temps i diners) amb l’objectiu d’obtenir un benefici. Quan es realitza una inversió, s'assumeix un cost d'oportunitat en renunciar a certs recursos que pertanyen al present per aconseguir un benefici en el futur, el qual, de moment, és desconegut.

Encara que sembli una obvietat, qualsevol inversió que s'emprèn té un risc implícit, encara que sigui molt baix. És important tenir present que, a més rendibilitat esperada, més risc i és clar, més probabilitat d'obtenir pèrdues. Tal com es recomana des de Fundació MAPFRE: “cal protegir el teu patrimoni davant de la inflació”. I és que és fonamental tenir en compte la pujada de preus de productes i serveis durant períodes determinats, ja que afecten en gran mesura les possibles inversions que es puguin realitzar. Per norma general, si es compta amb uns estalvis al banc i no generen rendiments, faran perdre poder adquisitiu, ja que amb els mateixos diners es podran comprar menys coses.

La realitat és que no és necessari, i és molt complicat, ser un expert en tot allò relacionat amb la inversió, però si es busca invertir, sí que cal saber el més bàsic.

Quants diners s’han d’invertir

Un dels principals dubtes dels estalviadors és quants diners s'han de destinar a invertir. Una cosa que s'ha de tenir sempre al cap és destinar-hi amb els diners que s'estigui disposat a perdre. Estudiar quina quantitat de diners no es necessiten. Ningú vol perdre diners i encara menys estalvis que han costat tant d’aconseguir, però no ha de causar un problema real el fet que una inversió no vagi com es va planificar en un primer moment.

Prenent aquest mantra com a referència, en cap cas, no s'han d'invertir la totalitat dels estalvis, i encara menys demanar un préstec al banc per invertir el capital que t'han proporcionat. És recomanable anar sempre amb peus de plom i saber que cal reservar una quantitat per a un fons d'emergència.

Digue’m com vius i et diré quin tipus d'inversor ets

Cada persona és un món i un inversor ha de tenir en compte els punts forts i febles de la seva personalitat. A qualsevol persona la mouen més o menys les passions i certs criteris que no són objectius del tot. Passa en qualsevol aspecte de la vida: canviant de feina, comprant una casa o una altra… Hi ha moltes decisions vitals en què ens afecta un aspecte emocional. I és clar, com ets, com vius i el teu estil de vida afecten a l'hora d'invertir. La veritat és que, encara que es vulgui ser el més racional possible, sempre hi ha temes de personalitat que influeixen a l'hora d'invertir. Vols saber quin tipus d'inversor ets? Ara et posem a prova per conèixer quin tipus d'inversor ets segons el teu estil de vida per prendre la millor decisió possible a l'hora d'invertir:

Et toquen 6.000 euros a la loteria Què fas?

La teva empresa t'ofereix un nou lloc de treball en un altre país

Les vacances estan a tocar. Ja ho tens tot organitzat?

Et parlen de la possibilitat de fer una inversió amb una alta rendibilitat però grans riscos. Què hi dius?

Et conviden a una festa on no coneixes ningú

En el teu grup d'amics ets…

Tens uns diners estalviats i et planteges invertir-los. Quin és el teu objectiu?

Imagina que et fa por volar amb avió. Què fas?

Pots trobar més informació a “Tot sobre assegurances i cultura financera” de la Fundació MAPFRE.