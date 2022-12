A Espanya continua sent tabú parlar de diners amb familiars, amics o companys de feina, ja sigui per desconeixement o inseguretat, evitem els temes de conversa relacionats amb les nostres finances. Però els diners són presents en el nostre dia a dia i comptar amb una bona base de cultura financera ens ajudarà a afrontar les diferents situacions que es puguin donar a la nostra vida. Per això, és fonamental començar a parlar dels diners de forma natural, començant a casa amb els nostres fills.

¿Per què és important educar els nens en finances?

De vegades evitem parlar davant dels nostres fills de diners, però és important començar amb els conceptes bàsics de l'educació financera perquè puguin agafar bons hàbits. Per això, és important parlar-hi. Els experts apunten que a partir dels 5 o 6 anys ja són capaços de comprendre alguns conceptes bàsics i els podem ajudar a aprendre el valor dels diners.

Si des que són petits els ensenyem a diferenciar entre la necessitat i els capricis, els ajudarem que en el futur es converteixin en consumidors intel·ligents i responsables. Però, ¿com ho aconseguim? Els nens per naturalesa si volen alguna cosa, la demanaran de forma impulsiva, però amb normes i límits, els podem ajudar a aconseguir que els capricis siguin més reflexius.

Per això, han d'aprendre a tenir un consum conscient. Això ho podem fer amb alguns trucs, com involucrant els nostres fills a l'hora de fer la llista de la compra perquè sàpiguen distingir quines són les prioritats o deixar-los administrar petites quantitats de diners per incentivar-los a estalviar i que sàpiguen que, si volen alguna cosa, l’aconseguiran guardant els diners que van guanyant. O els podem obrir un compte d'estalvi al banc perquè aprenguin a estalviar aquests diners amb vista de futur.

Ens agradi o no, els diners juguen un paper fonamental en les nostres vides i són un element que ens pot provocar estrès quan no en tenim i tranquil·litat quan els aconseguim. Per això, a més d’ensenyar-los què són els diners i per a què es fan servir, és important que coneguin tots els elements que intervenen al voltant dels diners, com, per exemple, els bancs o les assegurances.

La paga com a eina

A partir de certa edat, molts pares decideixen donar una paga als fills com una forma pràctica perquè aprenguin a gestionar els seus diners. És important que la paga no estigui associada a la realització de les feines bàsiques de la llar, que són responsabilitat de tots els que conviuen a casa. Però molts pares es pregunten, ¿quan i quant?

Doncs depèn, es pot començar a donar quan considerem que els nostres fills estan preparats i la quantitat dependrà de les despeses que considerem que poden tenir i de l’edat dels nens. Un consell és donar-los prou perquè puguin estalviar una mica, de manera que els inculquem la cultura de l'estalvi des que són petits.

Compte d’estalvi infantil

Amb els estalvis dels fills, els pares poden obrir un compte d'estalvi infantil i així els nens poden aprendre que quan en els aniversaris, la comunió… reben diners com a regal, no cal gastar-los al moment, poden estalviar per a una necessitat futura, com comprar-se un ordinador o un cotxe quan el necessitin.

Però, cal tenir grans quantitats de diners aturades al banc? La resposta és no, podem invertir-ho i obtenir altes rendibilitats. Les inversions dels nostres fills seran a llarg termini i això vol dir que hi ha menys possibilitats de perdre diners. Al bloc de Fundació MAPFRE, Assegurances i Pensions per a tothom, pots descobrir els millors consells per a les inversions dels teus fills.

Els pares, el seu exemple més gran

A més de les similituds físiques que hi pot haver entre un pare i un fill, també hi trobem gestos o la manera d'expressar-se. És així perquè els nens aprenen per imitació, per la qual cosa al final en som el seu exemple més gran. Per això, que nosaltres tinguem una bona cultura financera i gestionem de forma eficient els nostres diners, ajudarà que els nostres fills aprenguin a través dels nostres actes. És a dir, no podem ensenyar al nostre fill que no sigui capritxós, si som nosaltres els que fem un consum impulsiu. És important predicar amb l'exemple.

Així que comencem per parlar de diners a casa i involucrem els nostres fills des de petits en situacions com la compra al supermercat, l'organització de les vacances o la compra d'un cotxe, on aprenguin que és una eina per a un fi.

Fundació MAPFRE ofereix informació i recursos sobre estalvi i inversió a la seva pàgina web segurosypensionesparatodos.fundacionmapfre.org.