Cinc consells per invertir de manera fiable

Hi va haver un temps en què n'hi havia prou de tenir un compte d'estalvi per posar els nostres diners a treballar, encara que l'interès fos baix a canvi de l'absència de qualsevol risc. Amb un panorama bancari marcat encara per uns tipus d'interès sota terra, les entitats financeres ofereixen als clients diferents alternatives, algunes en forma de productes d'inversió i d'altres en productes d'estalvi.

Davant d'això, el client ha de ser plenament conscient que hi ha la possibilitat d'obtenir un cert rendiment del capital que decideixi invertir, encara que no està exempt de risc i es poden produir pèrdues. I en un món marcat per les incerteses, això és una cosa que cal tenir molt en compte. En aquest sentit, el consell principal a l'hora d'invertir és el mateix que serviria per a molts altres aspectes de la vida: actuar amb sentit comú. Aquí hi ha cinc recomanacions bàsiques més per a una inversió fiable:

Tingues clar quin és el teu objectiu

El primer pas abans d'iniciar qualsevol projecte és tenir clar el perquè En el cas de la inversió passa el mateix, i abans de decidir cap moviment cal marcar-se un objectiu concret. Per exemple, si s'està pensant tenir una jubilació confortable, cal prioritzar el llarg termini i el diferiment fiscal (només es paguen els impostos quan es produeix el reemborsament). En aquest cas, els experts recomanen una cartera de fons d'inversió, els plans individuals d'estalvi sistemàtic i els plans de pensions.

Si es volen obtenir rendes que complementin el salari més immediatament, el pas adequat seria invertir en accions d'empreses que generin dividends. És a dir, que reparteixin els beneficis entre els seus accionistes. Per fer-ho, es pot invertir directament a la borsa seleccionant les companyies que es considerin més adequades o bé invertir en un fons d'inversió d'acumulació.

També es pot donar el cas que una família es fixi objectius a mitjà termini, com ara comprar-se una casa, garantir els estudis universitaris dels fills o regalar-se un bon viatge. Aquí es podria recórrer al simple estalvi o intentar aconseguir un impuls extra, però reduint al màxim el risc. Els PIES tornen a ser una bona opció, ja que es tracta d'assegurances de vida-estalvi que estan dissenyades per fer aportacions periòdiques i que es poden recuperar en qualsevol moment, si bé només es tindran avantatges fiscals si han passat cinc anys.

Valora quin risc estàs disposat a assumir

A l'hora d'invertir, els trucs de màgia no existeixen: com més seguretat, menys rendibilitat i viceversa. Així que el que és aconsellable és actuar sobre la base del perfil d'inversor de cadascú: conservador, moderat o arriscat. I no es tracta de quants diners es volen guanyar, sinó de quantes pèrdues es podrien assumir sense que això fos un daltabaix financer.

Per a aquells que valorin la tranquil·litat i la seguretat, han de prioritzar els dipòsits i els comptes remunerats (encara que actualment els interessos siguin baixos), els productes garantits, els dipòsits estructurats i les assegurances d'estalvi (que també tenen diferents perfils de risc). Un pas més enllà seria la renda fixa i el deute a curt termini tant a través de les emissions de deute d'estats o corporativa. Si es vol ampliar l'horitzó temporal hi ha la renda fixa a mitjà i llarg termini, si bé cal tenir en compte que com més anys, més gran és la incertesa. En un terreny moderat també se situarien els fons d'inversió, plans de pensions, PPA i Unit Linked, on sempre es pot triar el nivell de risc.

I en un pla més arriscat se situaria la inversió directa en borsa (com més diversificació es redueix el risc), les criptomonedes o productes derivats com els CFD o les accions binàries. En aquests darrers casos, es tracta d'actius d'alt risc per la complexitat i la volatilitat elevada.