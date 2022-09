Els perills de les inversions virtuals

Cada cop se sent parlar més dels NFT, ara bé, què s'amaga darrere d'aquestes sigles? La definició tècnica no és gaire digerible. Les sigles signifiquen ‘criptovalor no fungible’, i al·ludeixen a una classe especial de ‘token’ criptogràfic que representa una cosa única.

Gairebé ens hem quedat com abans, oi? En aquest article pretenem ser especialment didàctics i, en acabar, haver deixat clars els principals trets diferencials del concepte. Comencem?

Què són els NFT

Per entendre què són els criptovalors no fungibles ens hem d'endinsar en l'òrbita de les criptomonedes, però no són elles. Parlem de representacions inequívoques d'actius, digitals o físics, a la xarxa blockchain.

Els NFT utilitzen la mateixa tecnologia que les criptomonedes, però no es poden dividir ni intercanviar. No obstant, sí que coincideixen amb elles en la possibilitat de comprar-los i vendre'ls. Una analogia útil per començar a distingir els NFT de les criptomonedes és aquesta: si entenem les criptomonedes com una reserva de valor —lingots d'or—, un NFT seria una obra d'art —per exemple, ‘Las Meninas’, de Velázquez.

Béns fungibles i no fungibles

Convé explicar la diferència entre aquests conceptes. Els fungibles són béns que es poden intercanviar, ja que el seu valor depèn del nombre, pes o mesura. Així, per exemple, ens és igual tenir un bitllet de 50 euros o un altre, el seu ús és indistint. A més, quan l'utilitzem es consumeix i el deixem de tenir.

No obstant això, els béns no fungibles tenen valor per si mateixos, per tant no es poden reemplaçar. No és igual el quadre esmentat anteriorment, ‘Las Meninas’ de Velázquez, que un altre titulat de ‘Les Minines’ i pintat per Blázquez. Ni tan sols una còpia excelsa de l’obra original adquireix un valor comparable.

Per això, en termes d'inversió i rendibilitat, la diferència és clara entre les criptomonedes i les NFT:

En comprar o vendre les primeres, com passa amb l'or, si augmenten els compradors, puja el preu. I aquest baixa en baixar els interessats. En tot cas, es pot canviar un lingot o una palleta per un altre, no hi ha diferència sobre això. No obstant això, en comprar o vendre NFTs són elements únics, el valor dels quals només depèn d'ells mateixos. Ni es poden intercanviar ni modificar, perquè no n'hi ha dos que valguin el mateix. Penseu en una joia única feta en or: el seu valor mai no serà igual al d'una altra, encara que sigui semblant.

El valor que s'assigna a aquests NFT depèn del mercat. És el que les persones decideixen donar-li, igual que passa amb aquestes obres d'art emprades com a exemple. Són actius únics i, per això, es poden adquirir a qualsevol preu. Quan els venem, ens en desprenem. Sempre podem crear-ne una còpia, però ja no serà igual. El valor serà molt inferior.

Alguns exemples de NFTs molt ben pagats són el primer tuit de la història, el primer disc venut com a NFT —el grup Kings of Leon— i els NFT amb moments exclusius de la indústria cinematogràfica de Hollywood.

El funcionament dels NFT

Vivim actualment una època de gran popularitat dels criptovalors no fungibles. Es paguen xifres desorbitades per alguns, per exemple 267.000 euros per una roca dibuixada. Quant de temps perduraran aquests imports? Augmentaran o disminuiran? No és clar. Tot i que considerant que és un criptomercat incipient, tot fa pensar que poden ser inversions molt rendibles.

A la pràctica, la situació és comparable a la dels mecenes i col·leccionistes d'art clàssics. Quan compren una obra d'un talent novell, desconeixen com n'evolucionarà el valor. Quan adquireixen una creació famosa, el preu a desemborsar és alt i, possiblement, farà que el valor final continuï creixent. Encara que sempre cal assumir el risc que no passi.

L'univers NFT

A partir de la tecnologia blockchain o cadena de blocs es creen aquests criptovalors no fungibles. Cadascú compta amb un certificat digital d'autenticitat. Són metadades no modificables que reflecteixen l'autoria, el valor d'inici, les dates dels intercanvis i les diferents compravendes fetes, així com els imports desemborsats. En general, es desenvolupen amb estàndards de la xarxa Ethereum i no és complicat vendre'ls ni comprar-los; encara que és més complex fer-ho que amb les criptomonedes populars.

Ara bé, convé invertir-hi? La incertesa és la resposta més honesta a aquesta pregunta. Com que es tracta d'elements únics i irrepetibles, amb un valor d'inici més o menys elevat, se suposa que aquest import anirà creixent amb el temps, encara que això no es pot garantir.

Moltes vegades la seva adquisició és especulativa. I aquest és el punt feble principal d'aquestes inversions. Si tot segueix igual i evoluciona segons el previst, la revaloració serà real i la rendibilitat es podria disparar. Però, i si canvia la tendència? És el risc que assumirem en adquirir aquests actius.

Per a la Fundació MAPFRE, el blockchain permetrà una administració eficaç, fàcil i amb una probabilitat d'error i frau propera a zero en diversos sectors financers i asseguradors. En aquest sentit, àrees de negoci o gestió es veuran afectades per aquesta nova tecnologia com és el cas de la Banca, Assegurances, Reassegurança, Travel, IT, Recursos Humans, Comptabilitat… Tot i això, el gran repte per al funcionament adequat de blockchain, a més de l'impecable desenvolupament tecnològic, és la necessitat d'un nou marc jurídic i regulador. El blockchain hauria de permetre que la probabilitat d'error i frau sigui propera a zero en diversos sectors financers i asseguradors. Tot i això, la volatilitat dels mercats vinculats tant a NFTs com a criptomonedes ens porta a pensar que són inversions molt perilloses en què la probabilitat de perdre el capital és tan alta, que val la pena pensar abans i de manera molt cautelosa si finalment la inversió té sentit per a la nostra cartera.

