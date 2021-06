Contingut ofert per:





Ja en 2020, el 80% dels pobles d'Àvila, Palència, Salamanca, Guadalajara, Segòvia i Sòria no comptava amb una sucursal bancària. La crisi sanitària ha provocat restriccions de mobilitat que han accelerat el procés de digitalització en el sector de la banca. Els veïns de Escúzar a Granada han de traslladar-se a Alhendín, el poble més pròxim amb sucursal bancària a 17,6 quilòmetres. O, alguns veïns de l'Alt Empordà s’han de desplaçar 6,8 quilòmetres fins a Figueres. Segons dades de l'Institut Valencià de Recerques Econòmiques (IVIE) per a la Fundació Ramón Areces, les sucursals s'han reduït un 51%. És a dir, dels 8.131 municipis espanyols, 4.287 no compten amb sucursal bancària, la qual cosa implica que 1,39 milions de ciutadans ha de desplaçar-se a un altre municipi.

Un servei garantit

Per als nadius digitals no suposa gran problema ja que la majoria estan habituats als pagaments amb targeta o les operacions en la banca en línia. Però per les persones grans, que han pagat tradicionalment amb efectiu, això està suposant que cada vegada hi hagi més bretxa digital. Per a pal·liar aquesta situació, Correus i Banc Santander han signat un acord perquè els clients de l'entitat financera puguin retirar efectiu en les 4.652 oficines d'atenció al ciutadà de Correus (2.370 oficines i 2.282 punts d'atenció rural). Gràcies a Correus Cash, els clients de Banc Santander podran realitzar ingressos i retirada d'efectiu en les oficines, a més, els carters de l'empresa logística podran lliurar diners en qualsevol domicili d'Espanya.

En el 75% dels municipis amb menys de 1.000 habitants, existeix un punt d'atenció de Correus. Això permet que Banc Santander pugui arribar a l'Espanya rural, la qual cosa implica un 66% de la població que fins ara no disposava del servei d'efectiu en el seu municipi. Això es tradueix en 1.500 municipis. Andalusia, Catalunya, Castella-la Manxa, Extremadura i Castella i Lleó seran les comunitats més beneficiades. D'aquesta manera, Correus és un actiu que garanteix l'accés al servei públic i contribueix a la cohesió territorial i al desenvolupament econòmic de persones i empreses.

Amb aquest acord, totes les persones tindran accés a serveis d'ingrés i retirada d'efectiu bàsics sense haver de desplaçar-se de la seva localitat. Només necessitaran una targeta bancària de Santander i el DNI. El servei és gratuït per a clients del banc en les oficines de Correus que es troben en municipis on l'entitat no té oficina, amb un màxim de dues operacions al mes.

Compromís amb les zones rurals

Correus té un clar compromís per a fer front al repte demogràfic amb la finalitat d'acabar amb la bretxa que existeix entre les zones urbanes i les zones rurals, que en moltes ocasions no compten amb els serveis i infraestructures bàsiques. D'aquesta manera, Correus Cash s'uneix a les solucions plantejades per l'empresa logística per a no deixar a ningú enrere.

Fins al moment, Correus ha digitalitzat 2.295 punts d'atenció al públic en zones rurals, per a més dels serveis postals o de paqueteria, oferir les Administracions Públiques a la ciutadania amb accés als registres de les entitats adherides a l'Oficina de Registre Virtual (ORVE), pagament de tributs, cobrament de rebuts, compra de distintius de la DGT i nous productes i serveis; a més ha instal·lat 109 caixers automàtics en oficines de tota Espanya; i els carters i carteres rurals ofereixen, en el propi domicili, molts dels serveis que es presten en les oficines.

Aquests projectes formen part dels 23 que ha presentat Correus als ministeris per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic; Indústria, Comerç i Turisme; i Afers Econòmics i Transformació Digital, amb l'objectiu d'optar al repartiment dels Fons Europeus.