Cuida el teu pes, protegeix el teu cor

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) cataloga l’obesitat com una pandèmia mundial de tipus no infecciós. No és per a menys. Al nostre país afecta 1 de cada 5 persones. A més, s’estima que cada any moren al món 2,88 milions de persones a causa de l’obesitat i el sobrepès o, per dir-ho de forma més precisa, a causa de patologies amb una gran morbimortalitat directament relacionades amb aquest excés de pes i greix acumulat, com malalties del fetge, diferents tipus de càncer i, principalment, malalties cardiovasculars (ECV).

Sobrepès, obesitat i risc cardiovascular

En l’actualitat, les ECV són la primera causa de mort al nostre país (amb més de 121.000 morts l’any 2022). Malgrat els avenços, l’estudi REALITY de la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC) ha mostrat que 2 anys després de patir el primer esdeveniment cardiovascular, un 25,2% dels pacients pateixen un segon esdeveniment i un 8,9% dels pacients moren. ¿Es podrien revertir aquestes xifres des del tractament i la prevenció del sobrepès i l’obesitat?

Per respondre és necessari entendre, en primer lloc, que l’obesitat és una malaltia crònica complexa, progressiva i recidivant que es defineix per una acumulació excessiva de greix. «Estudis epidemiològics han demostrat que el sobrepès i l’obesitat són factors de risc per a totes les ECV, com són l’infart agut de miocardi o la insuficiència cardíaca, les arrítmies o la mort sobtada. També és la responsable de l’aparició de malalties com la diabetis mellitus, la hipertensió, l’apnea obstructiva del son, la malaltia grassa del fetge i moltes més», adverteix la Dra. María Dolores García de Lucas, internista de l’Hospital Universitari Regional de Màlaga.

En la mateixa línia apunta el Dr. Cristóbal Morales, especialista en endocrinologia de la Clínica Vithas de Sevilla i vocal de la Societat Espanyola d’Obesitat (SEEDO), que insisteix que «hi ha una relació lineal: a més índex de massa corporal i adipositat, més risc relatiu d’esdeveniments cardiovasculars, tant en homes com en dones. I això passa no només en l’obesitat, sinó també en el sobrepès».

Les dades així ho corroboren: el 20% del total de la població amb obesitat a Espanya té almenys una ECV establerta (cardiopatia isquèmica, ictus, malaltia arterial perifèrica) i el 34,9% dels pacients tenen obesitat en el moment en què pateixen un esdeveniment cardiovascular. Cada increment en l’IMC de 5 kg/m2 s’associa amb un augment del 30% i 40% en el risc de mortalitat cardiovascular i per qualsevol altra causa. Per tant, més IMC és inversament proporcional a esperança de vida.

No obstant, més enllà de l’IMC, la zona en la qual s’acumula el greix és clau en el pronòstic, sent la de la zona abdominal la més perillosa. Per això, moltes vegades es recorre a l’índex de cintura maluc (ICC), una mesura que es fixa en els nivells de greix a la zona de l’abdomen.

Com aclareix el Dr. Morales, «el nexe entre obesitat, adipositat i malaltia cardiovascular s’explica sobretot per l’excés o disfunció de teixit adipós visceral (TAV), que metabòlicament és molt actiu i secreta adipocines que causen inflamació vascular i resistència a la insulina. Un augment de l’acumulació de greix a l’abdomen s’associa, per tant, als factors de risc metabòlic i l’ateroesclerosi».

Abordatge integral del sobrepès i l’obesitat

La bona notícia és que, segons els especialistes, el sobrepès i l’obesitat són factors de risc modificables, és a dir, que es poden prevenir i controlar per, d’aquesta manera, reduir les possibilitats de patir una malaltia cardiovascular. A més a més de les eines utilitzades per reduir el risc cardiovascular, la conscienciació des d’edats primerenques sobre la necessitat de portar un estil de vida saludable i l’abordatge farmacològic de l’obesitat han de ser part integral de la prevenció i maneig d’aquests esdeveniments, remarquen.

Els doctors defensen que el camí cap a una millor salut del cor passa per un canvi d’estil de vida en el qual necessitem saber com menjar i fer exercici. «Desafortunadament, les autoritats sanitàries només recentment han reconegut l’obesitat com una malaltia crònica, no com un vici o una desviació de la conducta d’una persona. Això ha fet que fins ara no hagin considerat necessària la inversió adequada en educació alimentària i nutricional i educació física des de la infància per aturar aquesta malaltia des de l’arrel», lamenta la Dra. García de Lucas.

Tampoc podem obviar que l’obesitat obeeix a una complexa interacció entre factors genètics, externs, conductuals i fisiològics que han de ser tinguts en compte. Abordar un problema com l’obesitat requereix «empatia i formació específica» –assenyala la internista–, així com un plantejament terapèutic ampli i multidisciplinari centrat a ajudar la persona en el seu dia a dia.

De la mateixa manera, la doctora reclama «més mitjans humans en centres de salut i hospitals per parar la pandèmia d’obesitat» i que els tractaments per revertir l’obesitat i les seves conseqüències vasculars «estiguin a l’abast de totes les persones».