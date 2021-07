"Considerem l'hostaleria part de la nostra família, i la família està per recolzar-se"

Després d'un any molt dur per al sector de l'hostaleria, a poc a poc es va recobrant la normalitat. No tots els bars i restaurants han pogut tornar a obrir les portes després de la crisi sanitària. I encara que la situació ha millorat, els hostalers segueixen necessitant el suport de la societat. Els bars i restaurants formen part de la nostra identitat, per això, preservar l'activitat d'aquest sector és salvaguardar el nostre estil de vida. En aquest sentit, la companyia Mahou San Miguel i les seves quatre marques -Mahou, Sant Miquel, Alhambra i Solán de Cabras- estan treballant per contribuir a assegurar el futur del sector unint les persones i creant moments de connexió entre elles perquè siguin més felices.

La família està per recolzar-se

"Estem orgullosos de ser una companyia que anteposa les persones i que prefereix guanyar menys per ajudar més", detalla Peio Arbeloa, director general de la Unitat de Negoci Espanya de Mahou San Miguel. I és que la companyia 100% espanyola i líder del sector cerveser a casa nostra, destinarà l’any 2021 més de 180 milions d'euros a impulsar l'hostaleria. El nou Pla de Suport està enfocat a oferir ajudes financeres personalitzades, el condicionament de terrasses i iniciatives que promouen la digitalització i sostenibilitat dels establiments, pensant en el seu futur a llarg termini.

Aquesta nova inversió s'ha anunciat en el marc de la campanya "Som Família", en la qual Mahou, San Miguel, Alhambra i Solán de Cabras s'han unit de nou per fer un particular homenatge als hostalers. A partir del dia 15 s'emetran diversos espots que expliquen històries reals d'hostalers que han aconseguit superar els obstacles que s'han trobat en moments molt durs. "Considerem l'hostaleria com a part de la nostra família, i la família està per recolzar-se. No volem que cap hostaler es quedi enrere i, amb la campanya "Som Família", el nostre objectiu és traslladar a tots els bars i restaurants que hi som, perquè encara queda molt per fer", exposa Arbeloa.

En què consisteix el Pla d'Ajuda?

L'empresa ha prioritzat escoltar les necessitats dels hostalers per buscar solucions a mida per a cadascun d'ells. Per això, part del pla se centrarà en ajudes financeres personalitzades; una altra part es destinarà a serveis innovadors que s'ofereixen a través de la plataforma de comunicació amb els seus clients, Rentabilibar. Entre les funcions que els clients hi poden trobar hi ha la possibilitat de realitzar comandes de productes de forma immediata i més eficient o accedir a informació i assessorament.

A més, la companyia està treballant per impulsar projectes de transformació i emprenedoria al voltant de l'hostaleria amb eines com BarraB.com, dirigida a fomentar que la gent torni a anar a bars i restaurants, clau per reactivar el sector de l'hostaleria.

Una altra de les prioritats és el condicionament dels espais exteriors dels establiments amb mobiliari, prioritzant la distribució de terrasses 100% reciclades i reciclables. Cal assenyalar que Mahou San Miguel ha estat pionera en aquesta iniciativa que permet reduir 662 tones d'emissions de CO2 a l'atmosfera. Així mateix, està facilitant para-sols als seus clients fets amb una tela que absorbeix les partícules contaminants gràcies a nanotecnologia. La reducció de contaminació de cada para-sol equival a la realitzada per dos arbres. Tots els que tenen instal·lats actualment equivalen a més de 80.000 arbres.

A això s’hi sumen els tancaments i estufes que es van instal·lar l'hivern passat i que van fer possible que molts hostalers poguessin obrir durant els mesos de fred i, per tant, recuperar els seus empleats.

