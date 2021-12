És el moment de tenir molta química amb la sostenibilitat

Un projecte de:



Des que el 2015 es van objectivar els plans internacionals per fer d’aquest món un lloc millor, cada país ha pres les regnes de les seves missions i entre l’àmbit públic i el privat el consens comença a donar els seus fruits.

Entre els principals objectius d’un d’aquells ODS –el número 12, que fa referència a una producció i consum responsables– hi ha aconseguir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals. Una altra de les seves metes és la gestió ecològicament racional dels productes químics i de tots els processos i activitats productives i les deixalles generades.

Per això, algunes companyies estan fent passos endavant per consolidar el seu compromís amb el desenvolupament sostenible i llançar al mercat solucions racionals i respondre als reptes que demana la societat. Un d’aquests exemples és Cepsa Química amb la introducció de matèries primeres renovables i reciclades en l’elaboració dels seus productes principals d’ús industrial sota les marques NextLab i NextPhenol, amb uns primers desenvolupaments que es llancen al mercat aquest mes.

En els pròxims anys, se sumaran al portafolis altres productes d’origen sostenible i amb una pet-jada ambiental millorada. Cepsa Química ha introduït, per primera vegada, matèria primera renovable certificada per a l’elaboració de LAB (per les sigles en anglès, alquilbenzè lineal), component imprescindible en la producció dels detergents biodegradables, del qual és el líder mundial. El detergent biodegradable resultant mantindrà les seves propietats i funcions, però inclourà per primera vegada en la seva fórmula alquilbenzè lineal (LAB) d’origen renovable.

El fenol, per la seva part, es fa servir fonamentalment en la indústria automotriu i en la construcció. A més és molt utilitzat en la indústria química, farmacèutica i clínica com un potent fungicida, bactericida, antisèptic i desinfectant, també per produir agroquímics, bisfenol A (matèria primera per produir resines epoxi i policarbonats), en el procés de fabricació d’àcid acetilsalicílic (aspirina) i en preparacions mèdiques com col·lutoris bucals i pastilles per al mal de coll. En el cas de Cepsa Química, la companyia obté fenol a partir de matèries primeres renovables i reciclades, cosa que permet la utilització de materials que d’una altra forma acabarien en un abocador. Però a més d’això, en la seva producció es redueixen les emissions de CO2 directes i indirectes, amb un consum d’energia elèctrica exclusivament renovable.

NextLAB i NextPhenol s’obtenen a partir de matèries primeres renovables i reciclades i seran elaborats inicialment a les plantes de la companyia a Espanya. Puente Mayorga al Campo de Gibraltar (Cadis) serà la responsable de l’elaboració del NextLab i Palos de la Frontera (Huelva), de Next-Phenol.

A més a més, totes dues instal·lacions compten amb el sistema de certificació ISCC+ que permet identificar i garantir la producció sostenible des de l’origen fins a la seva entrega, usant la metodologia del balanç de matèria. Aquesta metodologia garanteix que els productes sostenibles elaborats es corresponen amb la quantitat de matèria primera sostenible introduïda en el procés. La companyia va obtenir el març del 2021 la certificació sota el sistema ISCC+ per a la planta de Puente Mayorga. De la mateixa manera, el 2019 va aconseguir la mateixa certificació a la seva planta de Palos de la Frontera per a la producció de fenol i acetona. Actualment, Cepsa Química està treballant per obtenir la certificació de cumè i AMS a Palos de la Frontera i a la planta de Xangai, així com a la de LAB i LABSA a les plantes de Detén (Brasil) i Bécancour (Canadà).

ESPANYA, LÍDER EN PRODUCCIÓ

, ha remarcat la importància d’aquest llançament a l’afirmar que “aquest portafolis sostenible, forma part del nostre pla multigeneracional per arribar a la transició verda i anar dotant el nostre negoci de la sostenibilitat que els clients i la societat ens demanen. Aquest és el focus dels nostres esforços en innovació i tecnologia, tal com ho ha sigut des dels nostres inicis, quan vam aconseguir crear surfactants biodegradables, o desenvolupar la tecnologia per produir LAB de manera més respectuosa amb el medi ambient. Amb això contribuïm al desenvolupament sostenible de les societats i economies en les quals actuem mentre liderem el futur de la indústria química”.

Amb més de 90 anys d’experiència, Cepsa Química és un referent mundial en el seu sector i lidera el gir cap a una química sostenible on manté un compromís clar amb la lluita contra el canvi climàtic i la transició cap a una economia circular i no fòssil.

La companyia és líder mundial en la producció de LAB, la principal matèria primera utilitzada en detergents biodegradables. De la mateixa manera, és número u en producció de cumè, producte intermedi utilitzat en la producció de fenol i acetona, que constitueixen la principal matèria primera per a la fabricació de plàstics d’enginyeria i de les quals és el segon productor mundial.