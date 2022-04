Illes Balears: una mirada al turisme del futur

Contingut ofert per:





Pensar en les Illes Balears és transportar-se a un paisatge paradisíac, amb condicions naturals úniques i una ubicació absolutament privilegiada. Pocs llocs com Ses Illetes a Formentera, la mallorquina serra de Tramuntana, declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO o la bellíssima Portinatx a Eivissa. I és que, des de l’inici del turisme, l’arxipèlag balear ha sigut sens dubte un dels destins estrella a nivell mundial. Cosa a la qual han contribuït els seus emprenedors, els seus incansables treballadors i, per descomptat, els visitants capaços de valorar aquest tresor terrenal des de l’inici.

Ara, després de dècades sent líders i oferint les millors experiències, Illes Balears fa un pas més aprovant una llei turística única que té com a fi integrar i millorar l’experiència inigualable del turista, la qualitat del treball i condicions laborals i la comoditat de la població resident.

Circularitat, qualitat i sostenibilitat, són els tres pilars d’una nova norma que farà de les illes un destí de vacances sense competència. El fi és aconseguir un turisme sense excessos, la promoció del patrimoni i de la riquesa ambiental i cultural per aportar una experiència única pel seu enclavament paradisíac, pel seu territori protegit i per la prosperitat dels locals.

Reformes que apostin per un creixement inclusiu

Aquesta reforma implica mesures per modernitzar i fer encara més atractiu, rendible i competitiu el turisme, sector en el qual Balears sempre ha sigut líder i pioner. Per fer-ho possible invertiran 60 milions d’euros en ajudes directes que provenen de fons europeus i estatals i que es destinaran íntegrament a la transformació i modernització del sector.

La llei consta de quatre eixos principals: Sostenibilitat Social, mediambiental, territorial i modernització i simplificació administrativa. Entre la bateria de mesures previstes s’hi inclou la congelació de places turístiques a les quatre illes de l’arxipèlag durant almenys un any. Illes Balears tanca la porta així a un augment de la pressió del sector per enfocar-se en la millora de les places ja existents. Així mateix oferirà als establiments que redueixin les seves places la possibilitat de reformar i ampliar les instal·lacions fins en un 15%. L’objectiu és clar: un turisme que sigui sinònim d’excel·lència i no de quantitat.

La qualitat de l’ocupació és un altre dels punts forts d’aquesta llei que s’ocupa de millorar les condicions de les cambreres de pis, que pateixen el 27,3% dels accidents del sector, així com crear un grup de treball que avaluï la càrrega de treball per a tots els departaments dels establiments.

Sostenibilitat, un repte necessari

S’imposaran una sèrie de mesures de compliment obligat que implicaran gairebé tota la cadena de valor turística. Per exemple la substitució de calderes de fuel-oil; imposició de mesures d’estalvi d’aigua, la traçabilitat dels aliments prioritzant el producte local i la prohibició d’amenities d’un sol ús, excepte a petició del client, sempre que els recipients siguin reutilitzables o reciclables.

Balears es convertirà també en el primer destí turístic que exigirà a les empreses tenir plans de circularitat. D’aquesta manera els allotjaments hotelers, apartaments turístics i allotjaments de turisme rural (agroturismes i hotels rurals) hauran de tenir en vigor una estratègia circular i se sotmetran a una avaluació anual de la gestió dels recursos i els residus generats. Hauran de tenir objectius de reducció a cinc anys així com les inversions, pràctiques i protocols necessaris per aconseguir-los ben detallats.

Aquesta llei situa les Balears novament a l’avantguarda, adaptant els seus estàndards de qualitat i servei als reptes i exigències del segle XXI. Una incitativa que els convertirà en un destí pensat per a turistes, treballadors del sector i residents amb el fi últim de cuidar el que els fa únics.