Els continguts creats en el projecte Oasis Blaus han suposat l'emissió de 750,05 Kg CO 2 eq, dels quals el 97,4% prové de la producció de continguts de vídeo i el 2,6% del treball de redacció i el disseny web. Per a posar-ho en perspectiva, aquesta quantitat de CO 2 equival a:

El diòxid de carboni emès en 11 viatges d'una persona amb avió en la ruta Madrid-Barcelona .

El consum energètic anual de gairebé un terç d'una llar mitjana.