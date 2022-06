¿Planeges un viatge a les Illes Canàries?

Cosmètica canària

Els productes basats en l’àloe són tan típics de les Illes Canàries que una indústria sencera està dedicada a salvaguardar el bon ús d’aquest producte gairebé miraculós. A més, s’han de destacar productes com el plàtan, la figuera de moro o els vins canaris, amb uns principis actius que els converteixen en afaits de gran eficàcia per a cos i cara.

Un altre element sorprenent és la lava, que conté minerals procedents de la terra més profunda. Roques com la pedra tosca, el basalt o l’obsidiana posseeixen propietats molt valorades. A les Illes Canàries, aquests materials tan especials s’utilitzen per elaborar diferents productes cosmètics d’origen volcànic, com per exemple sabons o olis artesanals, alguns d’ells procedents de les roques o cendres transformades per a un ús cosmètic i que eviten l’envelliment prematur de la pell. Val la pena destacar la clàssica pedra tosca natural amb un efecte exfoliant que té grans beneficis per a la pell, el basalt per als massatges terapèutics i per als seus usos esportius en la recuperació de lesions i malalties musculars.

Per una altra part, també s’elaboren sals, sabons, xampús i cremes amb vi, most o oli de llavors de raïm, generalment procedents del raïm Malvasia volcànic de Lanzarote per les seves propietats antioxidants contra l’envelliment de la pell.

La llet de camella és un altre dels ingredients originals i singulars que s’utilitzen per a l’elaboració de sabons i xampús artesanals. Per tant, no hi ha dubte que fer servir aquests productes cosmètics és una experiència única plena d’identitat canària. ¿T’animes a provar-los?