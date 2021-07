Platges de somni en el marc d’una naturalesa desbordant

Pilar Eneriz





És un dels llocs més afortunats del planeta. Són les vuit illes de l’arxipèlag canari, que reben cada any milions de viatgers, que es rendeixen sense remei a la bellesa de les seves més de 500 platges, i el seu singular entorn natural. Però hi ha més, les seves condicions climatològiques són immillorables, cosa que converteix l’arxipèlag en un llegendari paradís que garanteix una estada perfecta, en totes les estacions de l’any. Aquestes illes són un dels millors destins de sol i platja, pel seu clima, i per una oferta que inclou des de platges familiars amb serveis molt professionalitzats, fins a espais verges àmpliament protegits.

Entorn natural únic

El gran atractiu de l’arxipèlag canari (Tenerife, Gran Canària, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro, La Graciosa) no són només les seves platges, ja que suma atractius que no deixaran indiferent el viatger. En cada illa es poden visitar racons únics que semblen sorgits d’un altre món: cràters, coves, colades i mars de lava, calderes… Des del pic més alt d’Espanya, al Parc Nacional del Teide, fins als espectaculars fons marins d’El Hierro, hi ha tot un catàleg de llocs captivadors capaços de deixar sense alè. I és que la riquesa i varietat natural és un dels atractius principals de les Illes Canàries, que tenen el 40% del territori considerat com a espai protegit, amb quatre parcs nacionals, set reserves de la biosfera i tres reserves marines.

Els que a més de sol, platges i serveis busquin alguna cosa més, el seu destí és Canàries on es recomana visitar els seus impressionants Parcs Nacionals: Timanfaya, a Lanzarote, inclòs en una Reserva de la Biosfera de la Unesco, que regala al visitant les terres vermelloses inigualables, conseqüència dels volcans i mars de lava. El de Caldera de Taburiente, a La Palma, és el lloc perfecte per trobar frondosos boscos, cascades i barrancs que faran sentir al viatger la frescor de temps antics i els permetrà guardar a la retina els verds més intensos viscuts en un viatge. Són colors i sensacions que també es troben al Parc Nacional Garajonay, a La Gomera, un altre fascinant bosc mil·lenari i una de les poques reserves de l’Era Terciària que queden al món. Tanca aquest ventall de joies naturals, el Parc Nacional del Teide (Tenerife), un lloc de somni, Patrimoni de la Humanitat de la Unesco, on es pot contemplar la immensitat del seu cèlebre volcà de 3.718 metres d’altitud.

Canàries, destí perfecte de sol i platja, suma una gran oferta per disfrutar de la naturalesa

Tampoc es pot oblidar la visita a l’illa de Gran Canària de la localitat d’Agaete –una població d’arrelada tradició marinera– i les seves espectaculars piscines naturals, i on es produeix un cafè molt especial, dels més exòtics del món. La proposta per a Fuerteventura són les coves d’Ajuy, joia geològica formada fa 70 milions d’anys. A prop de les coves es troba el petit poble pesquer del mateix nom, en el qual podem degustar un exquisit peix fresc en una platja de sorra volcànica. Finalment, a La Graciosa es troba un imprescindible per als viatgers, El Arco de los Caletones, ubicat a prop de la platja de Las Conchas en un paratge dominat per la sorra blanca i les negres roques volcàniques. Es tracta d’un monument natural que el batre constant de les onades s’ha encarregat de modelar, formant quatre espectaculars arcs de basalt.

Espais irrepetibles

Parlem de 146 espais naturals protegits, inclosos 4 Parcs Nacionals, 3 Reserves Marines, 7 Reserves de la Biosfera i 2 Patrimonis Naturals de la Humanitat. Així de rica i valuosa és la naturalesa de les Illes Canàries, que ofereixen l’oportunitat de disfrutar de paisatges impressionants, plens de contrastos, llocs per caminar per terrenys volcànics, platges paradisíaques i boscos mil·lenaris.

Per acabar, dues recomanacions: evadir-se de tot i trobar la calma dins del silenci profund que regna als boscos, o relaxar-se escoltant el suau murmuri de les onades, I dos: mirar els seus cels, reconeguts com els més nets d’Europa i que compten amb tres reserves Starlight que n’acrediten la qualitat. Això fa que l’arxipèlag sigui considerat un dels tres millors punts del planeta per a l’observació d’estrelles.