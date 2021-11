Les polítiques flexibles de les alternatives al tabac tradicional redueixen els riscos per a la salut

Un projecte de:





Actualment hi ha més de 1.140 milions de fumadors actius a tot el món. Aquesta dada prové de l'Estudi de la Càrrega Mundial de Malalties (Global Burden of Disease -GBD) publicat a la prestigiosa revista ‘The Lancet’, el maig del 2021, que mesura la salut poblacional a tot el món. Mentre que a Espanya, el 19,8% de la població afirma fumar diàriament, segons l'Enquesta Europea de Salut 2020.

Tot i això, la tendència els últims anys indica una disminució en el nombre de fumadors, impulsada en gran mesura per l'abandonament del consum entre les dones, que han passat de 346 milions el 2000 fins a 244 milions el 2018 a tot el món, segons l'Organització Mundial de la Salut. Tot i aquesta tendència, el consum de tabac continua preocupant les autoritats sanitàries de manera global.

Les xifres amb què treballa l'OMS diuen que cada any prop de 8 milions de persones moren a causa del tabac. Més de 7 milions d'aquestes defuncions es deuen al consum directe i al voltant d'1,2 milions són conseqüència de l'exposició de no fumadors al fum aliè. Per a l'organització internacional, el tabaquisme és una epidèmia.

Desenvolupament de productes de menys risc

És freqüent veure el desenvolupament de polítiques per ajudar els fumadors a abandonar aquest hàbit a molts països, encara que no totes aconsegueixen els objectius marcats. Des de fa uns quants anys, han experimentat un impuls important els productes amb menys risc per a la salut (1) i més sostenibles que disminueixen el perill que produeix el consum de tabac tradicional: parlem dels dispositius de vapeig i per escalfar tabac.

Hi ha un gran debat sobre la conveniència o no de promoure l'ús d'aquests productes de menor risc. Sobre el que no hi ha dubte és que deixar de fumar és l'objectiu a assolir, però abandonar aquest hàbit no és fàcil. Tot i que a Espanya encara no es fomenten aquest tipus d'alternatives al tabac tradicional en les polítiques de cessació, la seva existència està donant respostes positives al problema. Ja hi ha una sèrie de mesures adoptades pels governs de diversos països sobre el consum i venda de cigarretes electròniques o vapejadors, i de productes per escalfar tabac, que té com a objectiu donar a aquests productes un tractament que els distingeixi del tabac tradicional, ja que no són iguals.

Reducció del risc amb polítiques flexibles

I és que un dels perills més grans del consum de tabac tradicional rau en la combustió de la cigarreta, que arriba a assolir 900ºC. En aquest acte, s'alliberen més de 4.000 substàncies químiques, més enllà de la nicotina, i aquestes emissions perilloses afecten tant el fumador actiu com el passiu, exposat al fum.

Per contra, ni en les cigarretes electròniques o vapejadores, que simulen les cigarretes tradicionals, ni en els productes d'escalfament de tabac es produeix aquesta combustió, cosa que redueix el perill de l'exposició a substàncies químiques tòxiques entre un 90% i un 95% respecte del tabac convencional, segons els informes de Public Health England i FDA. Per aquest motiu, els productes de reducció del dany han cridat l'atenció d'alguns països que han treballat amb èxit en polítiques de consum que tinguin en compte aquests dispositius com a substitutius del tabac tradicional, en els casos en què les persones no han aconseguit deixar de fumar. A més, hi ha estudis independents que indiquen que les taxes d'abandó de l'hàbit tabàquic supera fins i tot els TSN (Teràpia de Substitució de Nicotina).

Països com França, el Regne Unit, Nova Zelanda i el Canadà encapçalen la posada en marxa de polítiques sanitàries per reduir el consum de tabac, recolzats en l'ús dels mètodes alternatius de reducció del risc. Aquests han viscut una reducció de les taxes de tabaquisme entre la seva població dues vegades més ràpida que la mitjana mundial. Les seves polítiques flexibles han aconseguit descensos significatius que han millorat les dades mitjanes globals.

Limitació de l'ús

Al Regne Unit hi ha prop de tres milions d'usuaris de cigarretes electròniques. A partir del 2010, el consum d'aquests dispositius es va convertir ràpidament en una tendència. En aquest sentit, molts experts com David Halpern, cap de l'equip UK's Behavioural Insights Team, van demanar al govern regular-ne el consum i no prohibir-lo. Perquè malgrat l'enduriment en les polítiques contra el tabaquisme, es va observar que van ser els vapejadors els que més van deixar aquest hàbit: només entre el 2012 i el 2016, la taxa de tabaquisme es va reduir del 20,4% al 16,1%, tal com com recull l'informe “Vaping Works. International best practices: United Kingdom, New Zealand, France and Canada”. Aquesta caiguda té connexió amb el suport que l'agència governamental, Public Health England (PHE), va donar al vapeig, així com l'absència d'impostos i la limitació en la prohibició de l'ús públic de les cigarretes electròniques.

De fet, el mateix informe assenyala que al Regne Unit el percentatge de fumadors diaris va disminuir del 17,90% al 15,50%, mentre que l'ús de cigarretes electròniques va augmentar del 4,50% al 5,50% del 2015 al 2019. Això situa el país en una de les taxes de tabaquisme més baixes de la UE, juntament amb Suècia.

Eliminació dels impostos

El govern de Nova Zelanda ha aplicat la paralització de la regulació sobre els productes de vapeig, així com l'eliminació dels augments anuals dels impostos especials el 2020. Això va donar com a resultat la caiguda de les taxes de consum de cigarretes mentre augmentava l'ús de productes de vapeig.

Segons l'informe New Zealand Health Survey, publicat el 2020 pel Ministeri de salut de Nova Zelanda, la taxa de tabaquisme es va reduir del 12,0% el 2020 al 10,5% des del començament del 2021, mentre que l'ús de cigarretes electròniques va augmentar un 2,3%. En general, el consum diari de tabac es va reduir del 14,2% a l'11,60%, mentre que l'ús diari de vapeig va augmentar del 0,09% al 3,50% del 2016 al 2020. Entre aquestes dades cal destacar que l'augment en el vapeig no s'ha traduït en un ús més gran d'aquests productes entre els joves, i és que segons indica l'organisme de salut, menys de l'1% dels estudiants que mai no havien fumat van reportar el 2019 l'ús diari de cigarretes electròniques.

Creixement lent

A França continua existint una àmplia diferència entre el nombre de fumadors tradicional i el de vapejadors, de 3 milions davant d'11, respectivament, tal com indica el sociòleg Patrick Coquart en l'informe ‘Vaping Works’. Des del 2011, les cigarretes electròniques estan disponibles al país gal i, encara que el seu ús ha crescut de manera molt lenta, el Sistema Públic de Salut Francès (Santé Publique France) ja estima que prop de 700.000 persones han deixat de fumar gràcies a aquest dispositiu.

Coquart estima també que el 80,3% dels fumadors duals (convencional i electrònic) han reduït el consum de cigarrets o altres productes de tabac mitjançant l'ús d'una cigarreta electrònica. I tot això sense que el govern francès hagi impulsat cap política de reducció del risc.

Limitacions químiques

Al Canadà només l'increment de les vendes de dispositius de vapeig el 2019 va provocar la disminució més gran del tabaquisme en l'última dècada, sent això més efectiu que la implementació per part del govern d'impostos més alts sobre les cigarretes, les prohibicions de fumar als llocs públics, les prohibicions als sabors mentolats i les restriccions publicitàries, posades en marxa pel govern.

Així, entre el 2013 i el 2019, els fumadors diaris van disminuir del 10,9% al 8,6%, mentre que la prevalença de vapeig (ús en els últims 30 dies) va augmentar del 2% al 4,7%, tal com assenyala el professor d'economia de la Universitat Concordia (Canadà) ressalta a ‘Vaping Works’. A més, el 2021, el govern canadenc ha limitat la concentració de nicotina, amb l'objectiu de no atraure els més joves, i continuar sent un pont per deixar de fumar de manera definitiva.

Mentalitat oberta

Aquells països que han desenvolupat mesures flexibles i controlades sobre els productes de reducció del risc han obtingut dades positives contra el tabaquisme. Aquests dispositius han resultat ser pont per disminuir el consum de tabac tradicional.

Segons l'Enquesta Europea de Salut, el 2009 el 26,16% dels espanyols eren fumadors diaris, dels quals el 31,17% eren homes i el 21,33% restants dones. A aquests cal sumar-los un total del 3,71% de fumadors ocasionals i un total del 20,40% exfumadors. Onze anys després, de l'esmentat total de fumadors diaris (19,78%), el 23,31% eren homes i el 16,44% dones, amb un 22,01% total d'exfumadors. Aquestes xifres indiquen que la tendència és positiva en la disminució del tabaquisme, encara que encara disten força de les obtingudes en aquells països que advoquen pels nous productes de menys risc com a substitutius al tabac tradicional.

En aquest sentit, un grup experts va defensar a la quarta cimera sobre reducció del dany en el tabaquisme, celebrada recentment, la necessitat de crear un Observatori europeu, o fins i tot local, per vigilar els efectes dels nous productes amb nicotina, ja que, en la seva opinió, podrien ajudar molts consumidors a deixar el tabac de combustió. Així, metges com el professor de cardiologia de la Universitat d'Atenes, Ignatios Ikonomidis, van demanar a les autoritats sanitàries europees treballar amb la “ment oberta” i desenvolupar polítiques que ajudin a deixar de fumar, que treballin en la prevenció i que no es tanquin a l’ús de productes “que són millors alternatives per als qui no volen deixar de fumar”. Per part seva el cirurgià oncològic de l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla (Madrid), Fernando Fernández Bueno, ha destacat la necessitat de parlar d'aquestes alternatives al tabac convencional a Espanya, i de tenir més dades sobre els efectes a llarg termini d'aquests altres mètodes.

(1)Basat en el pes de les proves i assumint un canvi complet de fumar cigarretes. Aquests productes no estan exempts de riscos i són addictius.