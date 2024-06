Correus no és simplement una empresa de serveis postals. Amb més de tres segles d'història, aquesta institució emblemàtica ha evolucionat fins a convertir-se en un pilar essencial de la societat espanyola, i ofereix una àmplia gamma de solucions que van molt més enllà del lliurament de cartes i paquets. Des de serveis financers fins a tràmits administratius i passant per iniciatives sostenibles i innovadores, Correus s'ha posicionat com un aliat indispensable per a ciutadans, empreses i entitats a tot Espanya.

Correus té les seves arrels el 1716, quan es va establir el primer servei postal públic a Espanya sota el regnat de Felip V. Al llarg dels segles, aquesta empresa ha estat testimoni i protagonista de nombroses fites en l'evolució de la comunicació i el transport al nostre país. Des de la introducció del telègraf i el telèfon fins a la universalització del segell com a mitjà de pagament, Correus ha estat pionera en la democratització de la connectivitat, apropant la comunicació a cada racó de la geografia espanyola.

Correus ha ampliat la seva oferta de serveis amb incursions en l'àmbit financer. Amb solucions com la Targeta Correos Prepagament, Correos Cash, el Servei de Canvi de Divises i el Gir Internacional, aquesta empresa pública brinda als ciutadans una alternativa senzilla i segura per fer operacions bancàries, sense necessitat d'estar vinculats a una entitat financera tradicional. Correus també s'ha convertit en un aliat clau per a l'Administració pública i ha ofert una varietat de serveis que simplifiquen la vida dels ciutadans. Des de l'adquisició de distintius ambientals de la DGT fins al pagament de taxes i tributs a través de Correos Pay, l'empresa postal actua com un pont entre la ciutadania i les institucions, facilitant tràmits i serveis públics a tots els racons del país.

Adaptació i evolució

Tot i que l'enviament de cartes i paquets continua sent un dels pilars fonamentals de Correus, l'empresa s'ha sabut adaptar a les noves tendències i necessitats del mercat. Des d'enviaments no urgents que optimitzen les rutes de repartiment fins a solucions específiques com Paq Bicicleta, Paq Maleta i la Bústia de Vacances, Correus ofereix a particulars i empreses una àmplia gamma d'opcions per satisfer les seves necessitats d'enviament.

Compromís amb la sostenibilitat

La responsabilitat social i mediambiental és un eix fonamental de l’estratègia de Correus. L'empresa compta amb una de les flotes més sostenibles del sector, amb més de 2.500 vehicles verds i repartiment de zero emissions. A més, a través de la seva línia ‘Boscos', Correus comercialitza embalatges ecològics i responsables, destinant part dels ingressos a projectes de reforestació, prevenció d'incendis i conservació de la biodiversitat.

Innovació i transformació digital

Correus està immersa en un procés de transformació que busca reforçar els seus negocis estratègics, impulsar la diversificació i la digitalització i millorar l'eficiència de les seves operacions. L'empresa ha apostat per l'adopció de tecnologies innovadores, com ara el desenvolupament de serveis digitals i la implementació de solucions automatitzades, amb l'objectiu d'adaptar-se a les necessitats canviants del mercat i oferir als clients una experiència més àgil i personalitzada.

Compromís amb la societat i el territori

La vocació de servei públic que caracteritza Correus és l'eix estratègic de la seva activitat i es materialitza en una àmplia gamma de productes i serveis dissenyats per atendre les necessitats de la ciutadania a tot el territori espanyol. Des de la presència capil·lar de les seves oficines i bústies fins a la diversificació de les seves solucions, Correus es presenta com un aliat fonamental per cohesionar la societat i arribar als llocs on altres no arriben.

Correus és més que una empresa postal; és un símbol d’evolució, compromís i servei al país. Cada dia, amb cada carta i cada servei, continua escrivint la història de la connectivitat i la innovació a Espanya.

¿Vols interactuar amb el vídeo?