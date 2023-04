¿Saps quines són les al·lèrgies més comunes a Espanya? Per Cecilia Vega

La primavera és una etapa temuda pels al·lèrgics, però no totes les al·lèrgies es produeixen aquests mesos. Podem desenvolupar al·lèrgia a moltes substàncies diferents. Vegem les més freqüents.

Arriba la primavera i amb ella, per a milers de persones al·lèrgiques al nostre país, els esternuts, els ulls plorosos, la congestió nasal, el degoteig de nas, la dificultat per respirar… Sens dubte, aquesta època de l'any és una etapa temuda pels qui pateixen al·lèrgia, especialment al pol·len, potser la més comuna i freqüent a nivell mundial. Però no hem d'oblidar que, més enllà de l'al·lèrgia estacional al pol·len de les gramínies, l'olivera, el xiprer o el plataner, és possible desenvolupar una al·lèrgia a gairebé qualsevol substància que ens envolti i en qualsevol moment i, com a conseqüència, hi ha una gran quantitat d'al·lèrgies diferents.

Al nostre país les al·lèrgies més freqüents són l'esmentada al·lèrgia al pol·len, al costat de l'al·lèrgia a la floridura, l'al·lèrgia al làtex, l'al·lèrgia als animals, l'al·lèrgia als àcars de la pols, les al·lèrgies a les picades d'insectes, les al·lèrgies alimentàries, les al·lèrgies a la pell i les al·lèrgies a alguns medicaments.

¿Què és l'al·lèrgia i com es produeix?

Tot i les diferències, totes tenen uns punts en comú. Una al·lèrgia és una reacció inadequada i exagerada del nostre sistema immune davant de determinats agents externs -al·lèrgens- que, en principi són innocus per a l'organisme, però són percebuts com una amenaça.

En les persones sanes, els mecanismes de defensa del sistema immunitari identifiquen i reaccionen contra les substàncies estranyes no perilloses (pol·len, aliment, insecte, medicament, etc.) sense causar cap dany a l’organisme. Tot i això, en les persones al·lèrgiques, el sistema immunitari reacciona agressivament contra elles i, com a conseqüència d'aquesta acció, es fan malbé els teixits propis, cosa que causa les malalties d'hipersensibilitat. Hi ha moltes teories i hipòtesis que intenten respondre al perquè es produeixen aquestes reaccions, però l'únic que sabem és que generalment hi ha una predisposició genètica associada i que, conjuntament amb factors ambientals, tant alimentaris, infecciosos, com de tipus respiratoris o cutanis, fa que en uns individus apareguin aquests símptomes i en uns altres no.

Les malalties al·lèrgiques poden produir símptomes en qualsevol òrgan del cos, encara que siguin més freqüents els problemes respiratoris, digestius o de la pell, pel fet que aquestes són les zones de més contacte amb els agents externs. Per exemple, el pol·len que s'inhala, l'aliment que es menja o es beu, o la picada d'un insecte sobre la pell. Moltes d'aquestes al·lèrgies, més enllà de ser molestes, no tenen gravetat. Però, en alguns casos, els símptomes poden minvar significativament la qualitat de vida i, fins i tot, ésser mortals, com és el cas de l'asma greu, determinades reaccions adverses a fàrmacs o l'anafilàxia per aliments o verins d'insectes.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha arribat a classificar les malalties al·lèrgiques entre les 6 patologies més freqüents del món. S'estima que poden afectar el 20-25% de la població mundial, resultant més afectats els països desenvolupats. Es calcula que una de cada 4 persones pot patir algun tipus de trastorn al·lèrgic al llarg de la seva vida i les xifres van augmentant a causa de factors com els hàbits alimentaris, el tabaquisme, el sedentarisme, el canvi climàtic i la contaminació. D'altra banda, també és cert que el nombre de pacients que es diagnostiquen d'al·lèrgia és més gran perquè es coneix millor la malaltia, perquè hi ha millors mètodes diagnòstics i perquè les persones acudeixen amb més freqüència a consulta per problemes relacionats amb al·lèrgia.

En aquest context és molt important conèixer els tipus d'al·lèrgia més comuns, aprendre a identificar possibles símptomes i, així, prendre mesures per evitar sentir-nos incòmodes o, en els casos més greus, exposar-nos a veritable perill. Per saber més sobre cadascuna d'aquestes al·lèrgies hem entrevistat nou professionals de la salut que presten els seus serveis a les unitats d'al·lergologia de diferents centres hospitalaris del Grup Quirónsalud.