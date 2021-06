Càncer de pell: Com gaudir de el sol sense riscos

Només tenim una pell, un vestit únic, delicat, valuós i insubstituïble. Ha de durar-nos tota la vida i, per tant, hem d'extremar-ne la cura. Coincidint amb el dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell -13 de juny-, els especialistes de Quirónsalud ens ajuden a aprofundir en aquesta malaltia i com evitar-la.

D’aquí a uns quants dies inaugurarem l'estiu. Després de mesos de feina, limitacions d'horaris i moviments, arriba per a molts el moment de descansar, sortir i relaxar-se. També, de prendre el sol i, amb això, d’exposar-se als perills que comporta. Perquè mentre ens recarreguem d'energia i activem la vitamina D, la nostra pell pateix i correm el risc de patir un dels càncers més freqüents.

"El diagnòstic de càncer cutani augmenta any rere any a causa d'uns hàbits d'exposició al sol inadequats", afirma el Dr. Josep González Castro, especialista en Dermatologia medicoquirúrgica i venereologia Director d'IDERMA, servei de Dermatologia de l'Hospital Universitari Dexeus de Barcelona. Parlem tant del càncer melanoma com del no melanoma. Segons dades de l'AEDV (Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia), anualment es diagnostiquen més de 78.000 nous casos de càncer de pell a Espanya, gairebé el 95% pertanyen al càncer de pell no melanoma (carcinomes basocel·lulars i carcinomes de cèl·lules escamoses), amb aproximadament 75.000 afectats nous cada any. Per la seva banda, la incidència de melanoma -el més infreqüent però amb més potencial d’agressivitat- és de 9,7 per cada 100.000 persones a l'any (xifra que suposa al voltant de 4.000 nous casos).

"La bona notícia -apunta el Dr. González Castro- és que gràcies als nous avenços és possible detectar-los a temps i que les probabilitats de curació siguin grans. Tot i l'increment del nombre de casos de càncer de pell a Espanya, la mortalitat per aquesta malaltia s'ha estabilitzat. Un fet que també podria ser degut a una conscienciació més gran per part de la població respecte a la importància de la diagnosi precoç".

Tipus de càncer de pell

El càncer de pell no melanoma és el més freqüent i s'origina per la mutació en l'ADN de les cèl·lules que es troben a l'epidermis, la capa més superficial de la pell i pot ser de dues classes principalment: carcinoma basocel·lular, la forma més comuna, i carcinoma de cèl·lules escamoses.

El doctor Jose Carlos Pascual, dermatòleg de l'hospital Quirónsalud Torrevella, explica que la incidència real d'aquests càncers és molt difícil de determinar ja que, al tractar-se de patologies amb altes taxes de curació "quan es tracta de forma primerenca i adequada", en molts casos no són registrats.

Per la seva banda, l'origen del melanoma està en els melanòcits de l'epidermis, les cèl·lules que produeixen el pigment marró que dona color a la pell. És un tumor cutani poc freqüent però molt més agressiu "ja que pot disseminar-se a altres parts del cos a través de la sang o el sistema limfàtic", assenyala el Dr. González Castro. "El melanoma pot tractar-se amb èxit en les seves etapes inicials, però és difícil de guarir un cop s'ha produït metàstasi", prossegueix.

Causes: El costat fosc del sol

Pel que fa als factors de risc, en totes les patologies el principal factor és "l'exposició a radiació ultraviolada de forma crònica o intensa", explica la Dra. María Calvo Pulido, cap del Servei de Dermatologia del complex hospitalari Ruber Juan Bravo. Per això, tant els càncers melanoma com no melanoma apareixen en zones del cos fotoexposades, principalment la cara, l'escot, l'esquena o els braços. També hi influeixen altres factors com el fototip, presència de pigues, factors hereditaris, immunosupressió o l'edat, entre d'altres, però sens dubte "la millor prevenció és la fotoprotecció solar des de la infància per evitar les cremades solars", destaca l'especialista.

El sol és font essencial de vitamina D però convé saber quin és el temps adequat d'exposició per no danyar la nostra pell

El sol és la principal font de vitamina D de l'organisme i, per tant, els doctors coincideixen que una exposició solar moderada és necessària per mantenir un bon estat de salut, però la "quantitat" adequada "sempre és menor del que es pensa", apunta el Dr. González Castro. Mentre la Dra. Calvo Pulido assenyala que "una exposició diària d'entre 8-15 minuts seria suficient per generar la dosi de vitamina D que el teu cos necessita", el Dr. Pascual exposa que "l'exposició solar del dors dels braços i les mans durant uns 30 minuts seria suficient". La veritat és que, hi ha una "certa controvèrsia" sobre el tema i els minuts d'exposició variarien en funció del "nostre fototipus, l'estació de l'any i la franja horària en què ens trobem", apunta el Dr. González Castro remetent a les taules elaborades per l'AEDV. En la següent, en concret, es recullen les recomanacions per a la població general amb la finalitat que puguin obtenir els beneficis del sol sense riscos per a la salut.

A més, és important conscienciar les persones de l'ús de crema solar amb filtres apropiats per al nostre tipus de pell, ulleres i barret i, per descomptat, de la necessitat d’"autoexaminar-se la pell amb freqüència a la recerca de noves lesions i acudir de forma periòdica al dermatòleg per a una revisió dermatològica, especialment de les taques, les pigues i les berrugues", continua el Dr. González Castro.

Tractaments avançats

Al costat de les mesures de prevenció i el diagnòstic precoç, el tractament és clau a l'hora de controlar aquesta malaltia. "La cirurgia", expliquen els tres dermatòlegs, “és en aquest moment el tractament més adequat i eficaç davant el melanoma i el càncer de pell no melanoma”. "A IDERMA apliquem les tècniques quirúrgiques més avançades, mínimament invasives i plasticoresconstructives, com la Cirurgia de Mohs", encara que en alguns casos també és necessari "iniciar un tractament complementari farmacològic exclusivament o associat també a radioteràpia", aclareix el Dr. González Castro. "La radioteràpia, la quimioteràpia i, més recentment, la immunoteràpia", també s'utilitzen en els casos de carcinoma de cèl·lules escamoses més agressius, encara que poc freqüents, comenta el Dr. Pascual. Per als carcinomes basocel·lulars "hi ha tractaments tòpics en crema, que són modificadors de la resposta immunològica, tractaments amb llum i fàrmacs fotosensibilizants com la teràpia fotodinàmica i per a casos de malaltia més avançada o inoperables hi ha un inhibidor d'una via de senyalització (via Hedgehog) anormalment activada en el carcinoma basocel·lular ", ens explica la Dra. Calvo Pulido.

Com veiem, encara que tots dos grups de càncer, melanoma i no melanoma, són tumors desenvolupats a la pell i estan íntimament lligats a l'exposició solar, la veritat és que difereixen tant en característiques com en tractaments. Per aquest motiu i, aprofitant el Dia Europeu de la Prevenció de el Càncer de Pell, els especialistes de Quirónsalud ens ajuden a aprofundir en aquestes patologies, com evitar-les i tractar-les.