Cuida’t la vista! Aquestes són les patologies dels ulls més freqüents

Una revisió oftalmològica periòdica és fonamental per diagnosticar i tractar precoçment malalties com cataractes, glaucoma, ull sec, DMAE, despreniment de retina, conjuntivitis i ull gandul.

La vista és el sentit que més fem servir i al qual els humans donem més importància. A través dels ulls entra el 80% de la informació que percebem diàriament. Però no es tracta només d'imatges, sinó també de les sensacions i emocions que les acompanyen. La vista ens permet desenvolupar-nos en la vida diària, connectar-nos amb el que ens envolta, estar segurs, crear experiències i mantenir la nostra ment desperta.

Per tot això, és molt important vigilar la nostra salut visual, tenir cura dels ulls i acudir a revisions per prevenir i detectar problemes oculars i malalties de la vista, algunes molt limitants i amb danys irreversibles.

No hem de caure en l'error de pensar que pel fet de veure-hi bé els nostres ulls estan sans, ja que moltes patologies comunes de la vista, com el glaucoma, avancen sense mostrar símptomes en les seves primeres etapes. Per tant, l'única manera d'aconseguir un diagnòstic precoç, i no la consegüent pèrdua irreversible de visió, seria fer una exploració ocular completa que inclogui una tonometria, per mesurar la pressió intraocular, i una exploració del fons de l'ull, per inspeccionar el nervi òptic. Segons dades d’AGAF, Associació de Glaucoma per Afectats i Familiars, només a Espanya les revisions oftalmològiques anuals podrien impedir que 25.000 persones que pateixen glaucoma sense saber-ho es quedessin cegues.

Les cataractes i la Degeneració Macular Associada a l'Edat (DMAE) són altres patologies oculars en què una detecció primerenca és clau per al seu tractament i evolució. En el primer cas, gràcies als últims avenços en cirurgia es pot reemplaçar el cristal·lí amb cataracta per una lent intraocular que, fins i tot, és capaç de compensar defectes refractius preexistents, com miopia o hipermetropia. En el segon cas, tot i que encara no hi ha una cura per a la DMAE, actualment és possible controlar-la adequadament gràcies als tractaments disponibles. Aquests seran més eficaços si s'administren de forma primerenca.

La prevenció, diagnosi i tractament precoç també són fonamentals si parlem d'ull sec, conjuntivitis, ambliopia o despreniment de retina. Repassem de la mà d'alguns especialistes de Quirónsalud totes aquestes patologies que afecten els nostres ulls, els seus símptomes i quines solucions tenim a la nostra disposició: