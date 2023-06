Salut masculina: Com tenir-ne cura segons l'edat Per Cecilia Vega

Segons l'edat que es tingui, els homes poden presentar certs problemes relacionats amb els seus sistemes urinari i reproductor, per tant, les revisions i les proves mèdiques poden variar.

Les dones, de forma general, estan força conscienciades sobre la importància d'acudir al ginecòleg per fer-se revisions periòdiques i tenir cura de la seva salut. Per contra, els homes solen evitar o posposar les revisions urològiques, per qüestions que van del desinterès i la manca d'informació a la por o la vergonya.

Tot i això, és important destacar que el sistema urinari i reproductor masculí és complex i pot experimentar diferents tipus de complicacions al llarg de la vida. Hi ha qüestions de naixement i patologies habituals durant els primers anys. Altres, independentment de l'edat, es manifesten amb senyals d'alarma (sang a l'orina o l'esperma, problemes d'erecció, dolor als testicles o perineu, dificultat o dolor en miccionar, augment o descens del flux urinari, incontinència…) que exigeixen una visita urgent a l'uròleg. A més, tots els homes haurien de fer-se revisions urològiques un cop l'any en passar el llindar dels 45 o 50 anys (si no tenen factors de risc hereditaris), ja que a aquesta edat es comencen a desenvolupar algunes patologies relacionades amb el procés natural d'envelliment. La prevenció és la millor medicina i aquestes revisions són claus per diagnosticar precoçment i tractar problemes greus, alguns asimptomàtics fins que ja es troben en un estat avançat, com el càncer de pròstata.

Segons la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM), el 2023 es diagnosticaran més de 279.000 càncers a Espanya, ubicant el càncer de pròstata en el primer lloc en diagnòstics, amb més de 29.000 casos a l'any.

L'uròleg és el metge especialista en totes aquestes malalties que afecten l'aparell urinari i el sistema genital masculí. Qualsevol problema de salut en un home que tingui a veure amb els ronyons, la bufeta, el penis, els testicles o la pròstata, entre d'altres, és susceptible de ser diagnosticat, tractat, previngut i també intervingut per aquest professional.

Per conèixer més sobre les malalties urològiques que poden afectar l'home en funció de la seva edat, així com una sèrie de recomanacions per facilitar-ne la detecció i el seguiment hem parlat amb quatre especialistes que presten els seus serveis en diferents centres hospitalaris del Grup Quirónsalud.