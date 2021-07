Vacances d'estiu: viatja segur fent-te la prova Covid-19 que requereix cada pla

Tant per als que tenen pensat viatjar a Canàries o Balears, com si el pla és creuar fronteres, cal tenir clar que en moltes destinacions s'exigeix una prova negativa com a requisit imprescindible. Fins i tot si ens quedem a la Península on el test no és obligatori, sí que és recomanable per viatjar amb les millors garanties de seguretat. Quina d'entre els diferents tipus de proves és la recomanable en cada cas?

Aquest estiu tenim ganes de gaudir de les vacances com sempre ho hem fet: fent les maletes i tornant al nostre lloc de descans favorit (al poble, a la casa de la platja...) o llançant-se a l'aventura de descobrir nous llocs. El diferent aquest any és que, entre els diversos preparatius, hem de comptar amb un més: conèixer quins són els requisits d'entrada de les diferents destinacions. Molts d'ells exigeixen proves Covid-19 negatives.

És obligatori, per exemple, presentar una PCR negativa per trepitjar territori francès i també si volem arribar a Portugal amb avió. Altres països (Itàlia, Alemanya, Àustria, Suècia, Noruega...) sol·liciten PCR o proves d'antígens negatives.

També necessitarem acreditar que estem lliures de coronavirus per accedir a les nostres vacances somiades a les Balears i les Canàries, sempre que no puguem acreditar que estem vacunats. I a la resta del territori espanyol, encara que podem moure'ns lliurement sense condicions, no està de més prendre les degudes precaucions per conviure amb familiars o amics amb la tranquil·litat de saber que no estem infectats i no encomanarem el virus. Sigui quin sigui el nostre pla de vacances, repassem a continuació les diferents proves que hi ha actualment per saber quina és la més adequada en funció de les nostres necessitats.

PCR

És la tècnica de referència per al diagnòstic de virus SARS-CoV-2 en les primeres fases de la malaltia ja que "és un sistema molt sensible, i pot detectar quantitats molt baixes de virus", explica Juan Pedro Portell, director de l'Àrea de Salut laboral de Quirónprevención, companyia de prevenció de riscos laborals del grup Quirónsalud que durant la pandèmia ha realitzat més d'un milió de proves tant a empreses com a població general. No obstant això, detalla aquest expert, no diferencia per si mateixa l'estadi de la malaltia en què pogués trobar-se el pacient: inici, fase aguda o fase de recuperació. Així, "si s'obté un resultat negatiu d'un pacient amb alta sospita d'infecció pel virus SARS-CoV-2, s'haurà de confirmar amb una nova prova".

* Per a qui? Per a totes les persones sense vacunar que vulguin visitar les illes o pràcticament qualsevol dels països europeus.

PCR en Saliva

Aquesta prova consisteix en l'amplificació d'ARN del coronavirus SARS-CoV-2 a partir de mostra de saliva. Segons l'especialista de Quirónprevención, és una prova d’"elevada sensibilitat i d'elecció per a diagnòstic d'infecció activa".

El gran avantatge d'aquesta prova és la comoditat de l'extracció, que fa que fins i tot es pugui fer des del propi domicili i sense necessitat d'una extracció invasiva. "El kit conté tots els elements i les instruccions per realitzar l'extracció i el posterior enviament a laboratori", apunta Portell.

* Per a qui? A l'eliminar els bastonets de l'equació, aquesta prova no invasiva està especialment indicada per als nens i les persones d'edat avançada. Això sí, abans de realitzar-la cal prendre un seguit de mesures, com no menjar, beure, mastegar xiclet o fumar durant els 30 minuts previs a la presa de la mostra i, preferiblement, fer-ho a primera hora del matí, sense haver-se aplicat maquillatge, crema o labial.

Test Ràpid d'Antigen

El principal avantatge d'aquesta prova és la rapidesa amb la qual s'obté el resultat, cosa que permet més agilitat en la presa de decisions tant a nivell individual com col·lectiu. Es realitza a través d'una mostra nasofaríngia i és capaç de diagnosticar el virus SARS-CoV-2 des de l'inici del contagi i amb la mateixa fiabilitat que les PCR, amb l'avantatge que es poden tenir els resultats en 15 minuts.

* Per a qui? A l'eliminar els bastonets de l'equació, aquesta prova no invasiva està especialment indicada per als nens i les persones d'edat avançada. Això sí, abans de realitzar-la cal prendre un seguit de mesures, com no menjar, beure, mastegar xiclet o fumar durant els 30 minuts previs a la presa de la mostra i, preferiblement, fer-ho a primera hora del matí, sense haver-se aplicat maquillatge, crema o labial.

Test Ràpid d'Antigen

El principal avantatge d'aquesta prova, assegura Portell, és "la rapidesa amb la qual s'obté el resultat, cosa que permet una major agilitat en la presa de decisions tant a nivell individual com d'un col·lectiu". Es realitza a través d'una mostra nasofaríngia i és capaç de diagnosticar el virus SARS-CoV-2 des de l'inici del contagi i amb la mateixa fiabilitat que les PCR, amb l'avantatge que es poden tenir els resultats en 15 minuts.

* Per a qui? Alguns països accepten aquesta prova per accedir al seu territori. "Cal saber que és recomanable per a pacients amb símptomes, ja que gràcies als seus resultats ràpids permet prendre mesures d'aïllament de manera precoç", apunta. Té una sensibilitat del 100% si la mostra s'agafa fins al tercer dia després del contagi.

Serologia postexposició a virus SARS-CoV-2

Les persones que ja han passat la malaltia tendeixen a pensar que han desenvolupat immunitat, però no sempre és així. De fet, segons aquest expert, "és possible haver superat la Covid-19 sense haver desenvolupat anticossos". Un petit percentatge de pacients (al voltant del 2-5%) no els desenvolupa, probablement havent eliminat el virus mitjançant una resposta immune cel·lular.

"Per estar-ne segurs, està disponible la prova de serologia quantitativa postexposició a virus SARS-CoV-2 (COVID-19) es basa en la detecció d'anticossos específics en aquelles persones que han superat la infecció (de forma simptomàtica o asimptomàtica) pel virus o es té la certesa o sospita d'haver estat exposades a aquest virus ", explica. Es realitza a través d'una extracció de sang convencional i permet detectar anticossos a partir de 12-15 dies després de la infecció, tot i que s'ha demostrat que en un baix percentatge de la població no es generen anticossos després de l'exposició. El resultat estarà disponible en un termini de 24-48 h.

* Per a qui? Per a aquelles persones que, encara que no viatgin a destins que exigeixin proves específiques, vulguin tenir la tranquil·litat d'estar protegits. Independentment del resultat, cal extremar les mesures d'higiene i prevenció del contagi (mascareta i higiene de mans).

Serologia postvacunació

Les vacunes contra la SARS-CoV-2 indueixen la producció d'anticossos específics contra la proteïna S de virus. La proteïna S ("spike") és una proteïna transmembrana que s'acobla a trímers per formar les característiques espigues en la superfície dels coronavirus (mecanisme d'unió de virus i la cèl·lula humana).

Aproximadament després de tres setmanes de l'última dosi de la vacuna es pot detectar, mitjançant la realització d'aquesta prova quantitativa d'anticossos, la seva efectivitat. No obstant això, el percentatge de persones que després de la vacunació desenvolupen anticossos contra la Covid-19 depèn de l'eficàcia de cada vacuna.

* Per a qui? Per als que vulguin assegurar-se que les pautes corresponents de la vacuna en cada cas han generat anticossos enfront de virus. Aquesta prova detecta els anticossos neutralitzants de tots els tipus de vacunes que s’estan administrant actualment.