3 propòsits realistes per a una vida saludable i feliç aquest 2023 Per Lara Blau

Millorar l'alimentació, fer exercici i fer atenció a la salut són tres dels objectius que més es fixen els espanyols a partir de final d'any. Per complir aquestes metes de forma saludable, comptem amb els consells de tres especialistes

L'Any Nou és una oportunitat única per dissenyar nous propòsits per millorar la nostra salut i benestar. Ens ofereix un punt i a part per guanyar perspectiva i establir objectius que ens permetin millorar la nostra salut i benestar i, al capdavall, ser els primers responsables d'una millora significativa a les nostres vides. Aquestes metes poden ser des d'hàbits alimentaris saludables fins a una connexió més gran amb la natura, des d'un descans millor fins a guanyar qualitat de vida.

El primer pas per complir aquest tipus d'objectius consisteix a no posar de cap per avall les nostres vides. Res més lluny que això: es recomana anar introduint petites millores a la nostra vida per aconseguir el canvi a llarg termini. Han de ser canvis realistes i assolibles, traçats a partir d'un pla, perquè la seva consecució sigui un èxit personal i no caiguem en la desmotivació.

Els propòsits més comuns solen estar relacionats amb l'exercici físic, la millora de l'alimentació i la cura de la salut en general per millorar l'autoestima i un rendiment millor en el dia a dia. Per això, des d'aquest mitjà hem parlat amb tres doctors especialitzats que ens oferiran la seva visió sobre els tres àmbits.

Més aliments d'origen vegetal per tenir cura de l'alimentació

Per a moltes persones millorar l'alimentació figura entre els seus propòsits de Cap d'Any. ¿Quin és el principal consell que cal tenir en compte per començar amb bon peu i afrontar el canvi cap a un estil de vida més saludable? Tal com explica Rocío Práxedes, dietista nutricionista de la Unitat d'Obesitat de l'Hospital Quirónsalud Valencia, tot comença per ser realista i abordar a poc a poc els canvis. "Per tenir èxit és important especificar què volem canviar, ubicar-ho a l'agenda de la setmana i anar a poc a poc".

Pel que fa a l'alimentació més saludable i equilibrada, passa per incloure més aliments d'origen vegetal a la dieta, beure més aigua i reduir el consum d'aliments processats. S'ha de tenir en compte sempre l'historial mèdic, que pot modificar les mesures que cal prendre, i l'etapa de la vida i l'activitat física que realitzem. La mala alimentació té conseqüències nefastes per a la salut, especialment pel que fa al risc de malalties cardiovasculars com ara la hipertensió, l'augment de pes corporal o la manca de vitamines, minerals, fibra i antioxidants que protegeixen la nostra salut.

A l'hora de dinar, Práxedes assenyala que els principals errors són la mida de les racions i el consum excessiu de proteïnes. Per contra, els aliments amb hidrats de carboni es demonitzen: “es redueixen a la dieta per temor a engreixar-se, quan el que és realment important és la qualitat, la quantitat i la forma de cuinar-los”. I exemplifica: “no és el mateix un plat gran de pasta amb nata i formatge que un altre de més petit amb samfaina de verdures i bonic”. Per això, hem de fugir de dietes miracle i promeses a curt termini.

“La venda de productes sense diagnòstic ni seguiment, la prohibició d'aliments bàsics i la manca d'educació alimentària en el missatge són raons suficients per sortir corrents. La salut ha de ser el nostre motiu principal per buscar ajuda professional especialitzada”, explica la dietista nutricionista de la Unitat d'Obesitat de l'Hospital Quirónsalud Valencia.

Consells per incorporar l'exercici a la rutina diària

Comença el compte enrere per acabar el 2022 i la llista es va omplint de bons propòsits com fer més exercici físic, especialment amb la intenció de perdre els quilos de més guanyats per Nadal. Tot i que la problemàtica va més enllà d'aquestes dates i rau en el sedentarisme i l'obesitat.

D'acord amb les dades proporcionades per l'OMS, el 27,5% dels adults i més del 80% d'adolescents a tot el món no arriben als nivells d'activitat física recomanats. Tal com assenyala, Fernando Ramos, coordinador del Servei de Fisioteràpia de l'Hospital Quirónsalud A Coruña, en relació amb aquestes dades, “l'augment de les malalties cròniques, moltes lligades a la disminució dràstica dels nivells d'activitat física, és una condició pròpia de les societats modernes”.

Així és, es tracta d'un problema de salut pública de primer nivell “amb una repercussió directa en la nostra qualitat de vida i el risc de discapacitat, ja que aquest tipus de malalties es presenten cada cop de manera més primerenca”, explica Ramos, que a més afecta tant nens com adults i persones grans. Davant d'això, l'activitat física en totes les etapes de la vida es presenta com un pilar de la prevenció, a més d'una forma de participar a la societat de forma activa, tenir un nivell de salut adequat, més autonomia personal i, en termes generals, millor qualitat de vida.

"Les dades publicades a les investigacions de l'última dècada avalen el valor preventiu i terapèutic de l'exercici físic en la major part de malalties cròniques, promovent el benestar físic, mental i social", explica el coordinador del Servei de Fisioteràpia de l'Hospital Quirónsalud La Corunya . I afegeix: "resulta imprescindible facilitar un canvi cultural de manera que concebem l’activitat física com una pràctica fonamental dins de les nostres rutines diàries, més enllà de l’estètica".

En cas de començar a practicar esport des de zero a partir de Cap d'Any, és convenient “consultar un professional sanitari de referència perquè avaluï la nostra situació inicial, estat general de salut i les possibles contraindicacions relacionades amb l'activitat que volem practicar”, explica Fernando Ramos. Un cop coneguem el nostre estat, hem de considerar els nostres gustos quant a esports o modalitats d'exercici que preferim. A més, a les primeres fases de contacte amb l'exercici, es recomana comptar amb la supervisió d'un professional per promoure una pràctica segura i saludable.

Si l'exercici és atractiu per a qui el practica, és més probable que el propòsit esdevingui un hàbit i la motivació segueixi viva durant més temps. A més, hem d'intentar que no tingui un gran impacte en la nostra rutina, és a dir, que la puguem compaginar fàcilment i de forma realista perquè no incideixi en la resta d'activitats quotidianes i no sigui el primer que abandonem quan apareguin contratemps.

En aquest sentit, Ramos apunta: “el component lúdic que presenten algunes modalitats d'exercici pot afavorir la nostra adherència, de manera que puguem trobar un moment de desconnexió i que l'exercici físic no es concep com una obligació sinó com una distracció del resta de tasques de la vida”. Per això, el fisioterapeuta recomana els programes multicomponent, els que combinen força i exercici aeròbic, a intensitat moderada o vigorosa.

"Cobra un protagonisme més gran la intensitat a què fem l'exercici i el fet d'incorporar treball de força i cardiovascular", destaca. I subratlla: trenta minuts d'activitat física diària, o fins i tot menys si es realitzen a una intensitat vigorosa, són més que suficients per millorar la forma física i beneficiar-se dels efectes positius de l'exercici sobre la salut. D´aquesta manera, a partir de 150 minuts setmanals d´exercicis a intensitat moderada, podrem veure els primers canvis. Aquest tipus d'exercicis ens permetran incrementar el consum energètic durant el temps que dura l'activitat i el metabolisme basal, a més de millorar el perfil lipídic i la resistència a la insulina, factors importants davant de l'obesitat i el sobrepès, encara que l'exercici no es vinculi directament amb la reducció de pes.

Ocupar-se de la salut per no preocupar-se

Les visites rutinàries són clau per no desenvolupar complicacions en moltes malalties. Ocupar-se de la salut com a propòsit de Cap d'Any pot ser un remei infal·lible per evitar preocupacions posteriors. I és que "la prevenció és l'eina més important amb què comptem avui dia per fer front a l'aparició i al desenvolupament de malalties cròniques", explica el Dr. Miguel Fernández Tapia-Ruano, responsable de Chequeos Médicos d’Olympia-Quirónsalud.

En el paradigma mèdic actual, la Medicina Preventiva està guanyant pes. Conèixer el nostre estat de salut i posar èmfasi sobre els factors genètics i ambientals poden facilitar que tinguem un envelliment saludable. "No es tracta d'allargar més la longevitat, sinó que els anys que visquem ho fem d'una manera més saludable", apunta Fernández.

L'especialista recomana una revisió mèdica general periòdica, especialment a partir dels quaranta anys, que inclogui una història clínica familiar i personal completa, juntament amb una detallada exploració. “S’ha d'incloure almenys una analítica de sang i orina completa, proves de diagnòstic per la imatge, una exploració completa cardiovascular i una valoració tant hormonal com de l'esfera sexual del pacient. Sense excloure una cosa molt important com és la seva salut auditiva i oftalmològica”, detalla el responsable de Chequeos Médicos d'Olympia-Quirónsalud.

En el cas de les dones, és aconsellable incidir en la ginecologia, mentre que en els homes en l'estat hormonal, així com la integritat de l'aparell genital. “En tots dos sexes, un tema actualment molt preocupant per a la Medicina Preventiva és l'auge de les Malalties de Transmissió Sexual (ETS) en població cada cop més jove. Atès que moltes patologies poden ser asimptomàtiques i tenir conseqüències importants per a la salut en un futur, seria aconsellable una revisió mèdica d'ETS”, apunta el doctor. A més de les revisions mèdiques, hi ha altres mesures vitals per protegir la nostra salut, a més de la correcta alimentació i l'exercici físic. Destaca el tabaquisme, l'excés de pes i l'obesitat, el sedentarisme, la falta de descans i l'exposició excessiva a estrès.

Aquests tres propòsits d'autocura, en aquest cas vinculats al físic, permetran que visquem més a gust amb nosaltres mateixos i evitem complicacions de salut en un futur. També ens proporcionaran beneficis en el nostre estat mental, a partir de la motivació, la realització d'èxits i la capacitat de dedicar-nos una estona a la cura de nosaltres mateixos, i al nostre estat social, ja que la millora de la nostra autoestima ens servirà per enfortir les nostres relacions socials i en comunitat.