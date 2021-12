Reaprenent a viure: un diagnòstic precoç per a una millor qualitat de vida a llarg termini

Gema Carrasco





Aquest any, en el Dia Mundial de la Lluita contra la sida, es commemoren els 40 anys dels primers diagnòstics de sida, l’epidèmia causada per l’extensió de la infecció del virus de la immunodeficiència humana (VIH) i que ha causat prop de 40 milions de morts al món. Els avenços en les teràpies d’infecció per VIH de les últimes dècades han sigut fonamentals per aconseguir controlar la patologia i millorar la qualitat de vida dels pacients. D’aquesta manera, la sida ha deixat de ser una malaltia mortal per convertir-se en una patologia crònica amb una esperança de vida similar a la que tenen les persones sense VIH. Segons dades de l’OMS, entre 2000 i 2019, les noves infeccions per VIH van disminuir en un 39%, les morts es van reduir en un 51% i 15,3 milions de vides es van poder salvar gràcies als tractaments antiretrovirals. A Espanya, aproximadament 150.000 persones viuen amb VIH.

El doctor Álvaro de Mena, especialista en Malalties Infeccioses del Complex Hospitalari Universitari de la Corunya ens explica que “el primer èxit va ser el primer tractament antiretroviral amb diversos fàrmacs i amb el qual s’aconseguia que tinguessin una càrrega viral indetectable durant un temps prolongat. Es va aconseguir a partir del 1996 però va ser un tema progressiu. El segon èxit terapèutic ha sigut que aquests tractaments cada vegada són més còmodes, més senzills i menys tòxics”. Aquest èxit s’ha traduït en el fet que els pacients han aconseguit tenir una quantitat i qualitat de vida en molts casos semblant a la d’una persona no infectada.

ONUSIDA, el Programa Conjunt de les Nacions Unides sobre el VIH/sida, en la consecució de l’ODS3 Salut i benestar, s’ha marcat com a objectiu per al 2030 que el 95% de les persones coneguin el seu estat serològic; que el 95% dels diagnosticats mantinguin una adherència adequada al tractament; que el 95% aconsegueixi una càrrega viral indetectable, i per tant intransmissible, a més d’aconseguir una bona qualitat de vida. Sobre aquest compromís, el doctor Álvaro de Mena ens explica “a Espanya tenim la nostra gran limitació i és on hem de seguir treballant: en el diagnòstic”. Avui dia, prop de 20.000 persones conviuen amb el VIH al nostre país sense saber-ho i s’estima que el 45% dels nous diagnòstics són tardans.

“L’accés al tractament al nostre país és bo, sempre és millorable i hem de seguir treballant-hi. Però el cert és que quan una persona està ben adherida al sistema, ve a les consultes i pren el tractament, aconseguir que més del 95% sigui amb càrrega indetectable és una batalla que guanyem”. L’adherència al tractament ha millorat molt durant els últims anys i és que com argumenta l’expert “percentualment és molt menys que fa 15 o 20 anys, però segueix sent un nombre de persones que ens preocupa, perquè a més les repercussions són importants per a ells”.

La clau d’un diagnòstic precoç

Per acabar amb la transmissió, comptar amb un diagnòstic precoç és clau. “El principal repte al nostre país és diagnosticar totes les persones infectades i acabar amb la transmissió”, exposa el doctor de Mena. Per aconseguir-ho també és fonamental que els sanitaris millorin el cribratge quan aquests pacients accedeixen al sistema sanitari i per un altre costat des del punt de vista d’educació des dels col·legis.

No obstant, com ens indica l’especialista, hi ha altres factors que estan ajudant a la prevenció com “la profilaxi preexposició i profilaxi postexposició. És una cosa que probablement tingui un impacte molt important en els pròxims anys o en el nombre de nous diagnòstics al nostre país”. La millor manera de protegir la comunitat és que tothom estigui indetectable perquè així no hi ha transmissió. El tractament que es porta a terme per tractar el VIH al nostre país té unes taxes altes d’èxit ja que en el 95% dels casos aconsegueixen que la càrrega viral sigui indetectable. “Una persona que sigui indetectable de manera estable, no transmet la infecció en una relació sexual de qualsevol tipus a una altra persona”. Si s’aconseguís tenir totes les persones diagnosticades i tractades, estaríem protegint la comunitat.

Millorar la qualitat de vida

Un altre dels reptes que planteja aquesta malaltia és millorar la qualitat de vida de les persones amb VIH. Per això, el primer que ens planteja el doctor és que “apropar-nos a aquestes persones i col·lectius i preguntar-los què els està limitant la vida”. Amb aquesta informació s’hauran de portar a terme accions per millorar-la.

“Aquestes accions no vindran només d’un especialista o d’una situació. Aquestes accions possiblement necessitaran equips de treball units perquè a vegades el que limita la qualitat de vida són qüestions socials o relacionades amb qüestions econòmiques o amb comorbilitats molt diferents que a vegades les ha d’abordar un neuròleg, un cardiòleg, un pneumòleg o un internista, depenent de quina sigui la raó que limita la qualitat de vida d’aquestes persones”, conclou el doctor Álvaro de Mena.

Raons sota el lema ‘Indetectable = Intransmissible’

Cesida, amb el suport de Gilead, ha llançat la campanya ‘Raons’ que busca posar el focus a evitar un diagnòstic tardà i la propagació del virus. Sota el lema ‘Indetectable = Intransmissible’ volen manifestar que les persones en tractament amb VIH i càrrega viral indetectable no transmeten el VIH.

Amb l’objectiu d’arribar a un públic jove, la campanya ha comptat amb la col·laboració de la tiktoker Ger, la youtubera Elsa Ruiz, l’actor vihsible David Sánchez, el creador de contingut i vihsible Dante Sendra, i l’humorista Gakian. L’acció s’està recollint en xarxes socials sota l’etiqueta #ConstruyeTuFuturo, que apunta a la importància de fer-se la prova del VIH.