Illes Canàries, l'oficina amb el millor clima del món

El ‘remote working’ va tenir una accelerada de 10 anys, a causa de la pandèmia, si mirem l'evolució natural que se n'esperava. Aquesta dinàmica de treball s'ha instaurat a moltes empreses, especialment en les tecnològiques o ‘start-ups’. La consultora McKinsey estima que més del 20% de la força laboral dels països desenvolupats podrà continuar treballant des de casa entre tres i cinc dies per setmana, gairebé el quàdruple que abans de la pandèmia. Només fa un any, el percentatge de les persones que s'havien plantejat teletreballar era d'un 30%, i el 2021 aquest interès s’ha incrementat fins a arribar a un 65%. Empreses com Facebook, Twitter o Microsoft en són exemple; mentre els seus treballadors compleixin els objectius laborals els permeten treballar des de qualsevol lloc del món. I si podem triar qualsevol punt del planeta per treballar, cal ressaltar que les Illes Canàries es troben al top ten de les destinacions més valorades d'Europa per a viatgers de tot el món. Des del 2020, l'arxipèlag també ha aprofitat l'oportunitat de ser líder en el ‘remote working’.

Les Illes Canàries han esdevingut la destinació ideal per als ‘remote workers’. De fet, a la ‘Nomad List – Best places to live for Digital Nomad’, la bíblia per als teletreballadors, regularment apareixen al top ten tant Las Palmas de Gran Canària com Santa Cruz de Tenerife. Però, per què les Illes Canàries són la destinació triada pels ‘remote workers’?

Per la condició de hub atlàntic. És un lloc de referència per a aquells que busquen treballar en remot perquè compta amb millor banda ampla que la mitjana europea.

El millor clima del món. A les Illes Canàries hi ha un clima únic, temperatures constants i agradables tot l'any. En aquest indret del món els hiverns també són càlids.

Compatibilitat horària. El fus horari fa factible treballar amb Amèrica, Europa i bona part del món.

40% d'espai protegit. Hi ha 4 parcs nacionals, 3 reserves marines, 3.000 espècies endèmiques i 7 reserves de la Biosfera. Volcans, boscos mil·lenaris, platges paradisíaques, dunes de sorra, vertiginosos penya-segats, piscines naturals, cascades, mars plens de vida i un cel net i protegit componen un dels ecosistemes més valuosos del món.

Més de 1.500 km de costa. Quilòmetres de platges de sorra daurada, piscines naturals, ports esportius o penya-segats componen la costa de les Illes Canàries.

Raonable cost de vida i 'lifestyle' desenfadat. Amb el mateix poder adquisitiu és molt més econòmic viure a les Illes Canàries que en ciutats com Madrid o Barcelona.

Facilitats per instal·lar-s'hi. Els 'remote workers' que s'hi instal·lin gaudiran de seguretat personal i jurídica. A més, aquells viatgers que vinguin d'algun país pertanyent a la Unió Europea compartiran els avantatges d'estar a la zona euro.

Female Startup Leaders a Tenerife

És per això que el mes passat, set dones, CEO de ‘start-ups’ procedents de diferents ciutats d'Espanya, van triar les Illes Canàries per teletreballar, concretament Santa Cruz de Tenerife. La comunitat de dones capdavanteres de ‘start-ups’, Female Startup Leaders, durant la seva estada a l'illa van poder crear sinergies entre elles compartint experiències, projectes i creant debats propis del seu sector. Alhora, van poder gaudir dels avantatges que ofereixen les Illes Canàries gràcies a les seves capacitats i infraestructures tecnològiques. Muriel Bourgeois, CEO i Cofundadora de MiCuento, explica: “Vam fer un pacte entre totes per respectar les reunions diàries de cadascuna, però alhora, quan s'acabava la jornada, gaudir dels increïbles paisatges i activitats de les Illes”. D'aquesta manera, les set CEO, Luz Rello de Change Dyslexia, Claudia de la Riva de Nannyfy, Andrea Barber de RatedPower, Muriel Bourgeois de MiCuento, Laura Lozano de Chargy, Esther Molina de WILDCom i Silvia Rivela de Cohesionist, van gaudir de tots els avantatges que ofereixen les Illes Canàries com a destinació per als ‘remote workers’.

L'objectiu de Female Startup Leaders és posar el focus a difondre i visibilitzar projectes d'altres dones emprenedores del territori nacional. Esther Molina, una de les fundadores del projecte, ens explica: “Vam decidir fundar-la Silvia Rivela, Carmen Hidalgo i jo en plena pandèmia, l'abril del 2021, perquè volíem seguir donant visibilitat a referents femenins als mitjans de comunicació -notem una falta de protagonisme claríssima- i, d'altra banda, empoderar aquestes dones perquè continuessin sent una inspiració per a les generacions següents i, d'aquesta manera, engrandir l'ecosistema”. En aquesta mateixa línia, Silvia Rivela, una altra de les fundadores, afegeix: “La finalitat de Female Startup Leaders és donar visibilitat a la dona dins del món tecnològic. Des d'un punt de vista en què la dona té presència, però a més per generar nous referents, perquè nenes, adolescents i universitàries sàpiguen que es pot emprendre, que és un camí i una realitat”.

En aquest sentit, Yaiza Castilla, consellera de Turisme, Indústria i Comerç del Govern de les Canàries, assegura que “la presència de les Female Startup Leaders (FSL) a les Illes Canàries per treballar en remot durant una setmana és molt rellevant per al nostre destí, ja que suposa una validació dels avantatges que l'arxipèlag presenta per a la feina deslocalitzada de professionals capdavanters de tots els mercats. El teletreball des de les Illes Canàries els permet conèixer el nostre destí de primera mà, des del clima, la diversitat paisatgística, la gastronomia, la cultura i el potencial d'activitats turístiques o les instal·lacions tecnològiques”. Aquest grup de dones representen la figura de la dona emprenedora en l'ecosistema ‘start-up’ d'Espanya.

Segons l'article de Business Consulting Group “Why Women-Owned Startups Are a Better Bet” publicat el juny del 2018, les empreses fundades per dones generen un 10% més d'ingressos acumulats en un període de 5 anys ($730.000) que les fundades per homes ($662.000), cosa que fa que les empreses propietat de dones siguin millors inversions per als inversors tant en valor absolut com en rendibilitat per dòlar invertit.

En boca de dones emprenedores