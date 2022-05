10 anys de l’FP Dual, un planter ple de talent

ESPECIAL FORMACIÓ



La Formació Professional Dual a Espanya compleix 10 anys de vida, una dècada que ha estat suficient per demostrar els avantatges que suposa aquest model d’FP, que combina formació al centre educatiu amb pràctiques. Del total d'hores que preveu un cicle formatiu, almenys el 33% s'han de fer en una empresa. Això suposa importants avantatges per a totes dues parts: l'estudiant té el primer contacte amb el món laboral i aprèn una professió de primera mà i la companyia forma talent adequant-lo als perfils professionals que necessita.

Un altre dels punts destacats de l’FP Dual és l'orientació que reben els estudiants de la mà dels tutors, que són els responsables de l'alumne en pràctiques i els que els proposen el millor pla per assolir les competències establertes en el títol acadèmic i la formació pràctica en cada lloc. Piedad Curiel és tutora al Technology Lab de Repsol des del 2016 i explica que és tota una responsabilitat, però també una experiència molt gratificant. "L’FP Dual és una oportunitat fantàstica per posar en pràctica tot allò que s'ha après a l'institut i un ‘win-win’: l'alumne potencia les seves habilitats i l'empresa aconsegueix el perfil que necessita", assegura.





Els tutors solen ser professionals amb experiència, vocació pedagògica i que encarnen els valors de la companyia. En coordinació amb el centre educatiu, fan el pla de formació de l'aprenent, així com el seguiment durant el curs i la seva avaluació final.

D'aquesta manera, el model educatiu contribueix a solucionar dos aspectes que poden ser clau a l'hora de l'abandó formatiu: la falta d'orientació professional i la desmotivació. “Molts joves reben missatges força apocalíptics com ara que, encara que tinguin dues carreres i dos idiomes, no trobaran feina. A l’FP Dual els alumnes aprenen d'una altra manera, aprenen fent, un mètode que motiva molts joves. Per això aquest model té tant èxit a altres països d'Europa”, afirma Salvador Lorenzo, gerent de Diversitat de Repsol.

Aposta per l'FP Dual

Precisament, la multienergètica va ser una de les pioneres en la implantació de l'FP Dual a Espanya. Dos lustres després manté la seva aposta per aquesta modalitat formativa que millora la inserció laboral dels joves.

És el cas de treballadors com Tomás Almarcha, operador de planta de Repsol Química al complex industrial de Tarragona. Explica que, després d'acabar la carrera d'ADE i no tenir bones perspectives laborals, va decidir matricular-se a l’FP Dual, atret sobretot pel gran nombre de pràctiques que implicava al centre de treball. Una cosa que no només li va permetre aprendre mentre treballava, sinó acabar incorporant-se com a empleat al mateix centre de treball.

Perfils clau per a la descarbonització

En aquest sentit, els estudiants de pràctiques que acull cada any Repsol també es formen en els nous processos industrials que la companyia ha posat en marxa per a la seva estratègia de descarbonització. Així, els alumnes coneixen de prop les claus de la producció d'hidrogen renovable o dels biocombustibles avançats, que es fabriquen a partir de residus com ara l'oli de cuina usat. La companyia acull cada any una mitjana d'uns 150 alumnes, la majoria de les titulacions en Química Industrial i Laboratori d'Anàlisi, que desenvolupen les seves pràctiques als complexos industrials i als centres de la companyia a tot Espanya.

La realització de pràctiques no compromet les empreses a una contractació posterior, encara que la incorporació entre els aprenents formats a la multienergètica està entre el 30% i el 50%. “Com a empresa necessites un planter i el millor és formar-lo amb les persones que han conegut des de dins els nostres processos cosa que garanteix la transmissió del coneixement a la companyia”, conclou Lorenzo.