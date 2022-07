Fundació Telefónica forma gairebé un milió de persones en les habilitats que demanen les empreses

Contingut ofert per:





La companyia, que acaba de presentar els resultats semestrals del 2022, destaca el compromís d'apropar les grans oportunitats que comporten la connectivitat i la digitalització al servei de la majoria de les persones per no deixar ningú enrere, facilitant que la majoria de la població tingui accés a la tecnologia per evitar la desigualtat d’oportunitats que es pot produir per la bretxa digital.

Per això, per a Telefónica l'educació i la formació són les grans palanques que permeten transformar les societats i les persones, en garanteixen la inclusió i n'impulsen el creixement i el progrés.

En aquest context, la ràpida digitalització de l'economia requereix un nombre creixent de professionals que en gestionin i n'impulsin el desenvolupament. A més, l’educació suposa una peça clau per reduir la bretxa digital. Per aquest motiu, com a part del propòsit com a companyia, Fundació Telefónica treballa cada dia per ajudar les persones a tenir els coneixements i les competències digitals necessaris que demana la nova ocupabilitat i els reptes de l'era digital.

A través d'iniciatives disruptives com Campus 42, el projecte educatiu de programació més innovador del món, que ha estat reconegut en el Top 10 mundial d'universitats amb impacte real (WURI) pel seu alt nivell d'excel·lència en la formació de programació; i el programa formatiu en línia Conecta Empleo. Gairebé un milió de persones s'han qualificat en habilitats digitals i nous jaciments d'ocupació. I, si hi afegim la disponibilitat d'eines interactives avançades, basades en intel·ligència artificial i big data, com el Mapa de l'Ocupació, l'orientador laboral i webinaris, en total 1,3 milions de persones a Espanya i LATAM ja n’han resultat beneficiades.

A nivell mundial, amb aquest mateix objectiu de reduir les bretxes educativa i digital, Fundació Telefónica desenvolupa el programa ProFuturo juntament amb la Fundació “la Caixa”, per portar educació digital de qualitat als col·lectius més vulnerables de Llatinoamèrica, el Carib, l’Àfrica i l’Àsia. ProFuturo posa el focus en la capacitació digital dels docents, peces clau per impulsar aquesta innovació educativa en els 40 països on és present. El programa s'implementa en 9.300 centres educatius de llocs tan diversos com la selva amazònica del Brasil, les províncies del sud i de l'est de Sierra Leone o els assentaments informals de refugiats sirians a la vall de la Bekaa, al Líban.

Des de començaments d'any, més de 230.000 professors han estat formats i han fet ús dels seus continguts educatius a les aules, cosa que ha beneficiat 2,9 milions de nens i nenes que incrementen el milió de docents formats en competències digitals i els 23,4 milions de nens a 40 països de Llatinoamèrica, el Carib, l’Àfrica i l’Àsia des del 2016.

Amb aquest tipus d'iniciatives, la Fundació Telefónica es compromet a fomentar una formació gratuïta i inclusiva que ofereixi igualtat d'oportunitats. Contribueix així a trencar les asimetries digitals i evita que ningú es quedi enrere.