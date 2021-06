La percepció dels espanyols de la sanitat privada després d’aquest període de pandèmia és molt positiva.

Gran part d’ells, a la vista de les circumstàncies i de la crisi encara no del tot superada, creu necessària una col·laboració entre la sanitat privada i la pública. Concretament, el 75 per cent ho considera així, tal com reflecteix l’estudi ‘Sanitat a Espanya: enquesta de percepció’, elaborat per Sigma Dos per a l’Institut per al Desenvolupament i Integració de la Sanitat (Fundació IDIS). Aquesta dada suposa un augment del 20 per cent respecte a l’any passat.

Segons el document d’IDIS, la sanitat privada puja punts i es qualifica amb un 6,67; mentre que el 2020 va ser de 6,39. Un valor afegit d’aquests resultats ve acompanyat amb la dada que del total dels enquestats només el 31% compta amb una assegurança privada. “La sanitat privada s’està consolidant com a part del moviment, ha estat present en els moments més durs de la pandèmia i això es reflecteix en les dades”, ha informat Marta Villanueva Fernández, directora general de la Fundació IDIS.

En aquest sentit s’ha manifestat també Juan Abarca Cidón, president de la Fundació IDIS que ha recalcat que les propostes que hem fet “estan recolzades per una mitjana del 75 per cent d’enquestats. Les administracions i els partits polítics haurien d’escoltar perquè posa de manifest que la gent vol una cosa i els polítics en fan una altra, volem una sanitat que funcioni i col·labori”.

Aposta per la qualitat

La societat espanyola ha parlat alt i clar per demanar una col·laboració que permeti disposar d’un sistema adaptat als reptes i necessitats del present i futur i que respongui al que demana la societat, els pacients i els professionals. “Dificultats de coordinació, model assistencial no actualitzat, inequitat entre comunitats autònomes, problemes de cohesió i finançament o carències en la cooperació estratègica amb el sector privat són alguns dels problemes als quals s’enfronta el nostre sistema sanitari i que és necessari solucionar recolzant les polítiques en els principis que recull el Manifest. Cal posar-se a treballar”. Afirma Abarca.

El sistema sanitari espanyol no ha tingut reformes en profunditat des dels anys 80. La societat ha canviat i, és important establir un Pacte per la Sanitat, al servei de la societat espanyola del segle XXI, que inclogui pacients, professionals i tots els agents del sector. Per això, Ángel de Benito, secretari general de la Fundació IDIS, considera que “és fonamental, des del principi de reforç del sistema públic, implicar el sector privat en el servei públic, impulsar les formes de col·laboració publicoprivades i considerar les empreses farmacèutiques, de tecnologia mèdica i de tecnologies de la informació com a part essencial de la cadena de valor del sector sanitari”. De forma general, la nota mitjana que obté la sanitat pública és d’un 6,77. Per la seva part, la valoració de la sanitat privada millora sensiblement respecte al 2020, arribant al 6,67 entre tota la mostra i superant el 7 entre la població amb assegurança privada.

Més recursos

L’informe revela que la majoria dels espanyols veu necessari que el Govern incrementi els recursos de tot tipus destinats al capítol de salut i sanitat. Un 84,7% ho veu com a bastant necessari i un 12,4% com a necessari. De fet, tal com assenyala la directora general de la Fundació IDIS, Marta Villanueva, “la necessitat d’augmentar la partida pressupostària es connecta amb la percepció que la sanitat a Espanya no està ben finançada, cosa que pensa un 71,5% dels espanyols”. S’ha de destacar així mateix que al 98% dels enquestats li sembla que és necessari millorar la gestió i control eficient dels recursos econòmics, per millorar el funcionament del sistema sanitari.

Model sostenible i de calidadqualitat

Segons les respostes obtingudes en l’enquesta, el 76,1% dels espanyols consideren molt necessari o necessari impulsar la cooperació entre la sanitat privada i pública per promoure un model sanitari i sociosanitari més sostenible. De fet, 8 de cada 10 veuen molt important coordinar l’atenció sanitària i la sociosanitària.

La qualitat de l’assistència sanitària és essencial per a 4 de cada 5 espanyols als quals, a més, s’uneix un 14,9% que la consideren important, amb la qual cosa se sumaria a la pràctica totalitat de la població. No obstant, encara que un 34% està satisfet, el nivell de satisfacció amb la qualitat del sistema sanitari no està d’acord amb les expectatives que s’hi han dipostat.

Una altra conclusió que aflora dels resultats obtinguts és l’esforç d’adaptació que necessita la sanitat espanyola per afrontar els reptes de salut que es puguin produir, com testifica l’opinió del 78% dels enquestats. Lligat a aquesta adaptació es troba el principi de desenvolupament i implantació de les innovacions per millorar l’assistència: 9 de cada 10 espanyols el creuen bastant o molt necessari.